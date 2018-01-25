香港中小企营商指数创两年半新高 投资信心逐渐恢复--调查

路透香港1月25日 - 香港生产力促进局周四公布的调查显示，今年首季中小企业综合营商指数连续两个季度上升，按季升2.9至49.4，为两年半以来新高；企业投资意向重上50分界线，反映中小企营商信心逐步建立。

今天公布的“渣打香港中小企领先营商指数”调查，综合营商指数内的五个分项全线全线上升。当中“招聘意向”继续维持正面，与“投资意向”同报53.2；“营业状况”（48.8）、“盈利表现”（43.7）及“环球经济”（43.4）则分别上升1.7、2.2及7.6。

“今次调查结果令人鼓舞，意味香港经济于2018年有机会开展良好的势头。环球经济稳固增长、各国主要央行有限度收紧货币政策以及中国加快改革步伐，均为本地营商信心注入了一支强心针。”渣打香港大中华区高级经济师刘健恒称。

他并指，中小企业预期销售额及盈利将会好转，反映实际业务已有所改善， 而“投资意向”亦显示中小企业渐渐恢复对香港的长远信心。以上种种因素均有助提升香港应对来自美国联储局进一步加息，或地缘政治局势转趋紧张等风险的抗御能力。

行业方面，进出口及批发业分类指数显着上升4.2，报46.2，主要受“盈利表现”及“投资意向”升幅带动。制造业(42.0)及零售业分类指数(44.4)分别微升0.7及1.5，延续上升势头，反映行业前景正平稳改善。其他行业中，金融及保险业和地产业分类指数同样录得自“渣打中小企指数”创立以来高位，分别达64.3及52.2。

是次调查亦探讨了中小企面对的人力资源问题。约12%中小企预期本年的雇员流失率高于5%，近三成面临人手不足问题，以住宿及膳食服务业、零售业及资讯及通讯业最为严峻。招聘困难主要由于应征者薪金要求太高、市场上没有合适人才及工作环境/工作性质与应征者的期望有落差。

是次调查于去年12月中下旬进行，生产力促进局成功访问了854家本港中小企。（完）