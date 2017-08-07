香港取代东京成上半年亚太区商业地产投资额最大市场--RCA

路透香港8月7日 - 房地产资本分析公司--Real Capital Analytics（RCA）周一发表的研究显示，香港取代日本东京成为2017年上半年亚太地区商业房地产投资的第一大目的地，主要受此前连续几宗大型写字楼和酒店交易所带动。

据RCA分析，今年首六个月，香港的收益型资产销售额总计达83亿美元，同比增长5%。这也是香港首次成为区内第一大投资市场，超越多次连续居于首位的东京。东京上半年的投资活动，由于高价格和合适库存短缺放缓，跌幅为33%。

＂由于吸引大量中国大陆资本流入，再加上香港本身强大的投资者群体所具有的需求，香港商业房地产市场现在正处于定价的新高峰。＂RCA 亚太区分析高级总监Petra Blazkova表示。

她指出，上半年涉及发展地块的超大宗交易有六宗，突显了香港土地资源紧张的特征正推动着市场。

在该六宗超大宗交易中，最引人瞩目的是恒基地产(0012.HK)以233亿港元投得的中环美利道停车场大厦项目，公司计划发展为写字楼大厦。RCA指，该地块每平方米地价达800万港元，是香港史上先前记录最高支付地价的四倍。

RCA表示，香港是中国大陆（亚太地区内最大跨境投资者）资本外流的最大受益者，吸引到中国大陆2017年上半年所部署海外资本95亿美元中的一半以上。

报告指，中国大陆在上半年仍是亚太地区最大的收益型资产市场，第二季度交易额录得145亿美元，较上年同期增长11%。投资继续流入上海和北京，也进入二线城市，尤其是广州、武汉在亚太地区投资目的地排行榜中名次有所提升。

亚太地区投资额表现当中，澳洲市场继续保持疲软现状。澳洲资产的高定价和可用库存不足导致投资活动放缓。涉及澳洲收益型资产的交易在今年上半年进一步下跌，跌至76亿美元。悉尼和墨尔本的甲级写字楼的地产收益率（指租金收入占物业收购价格的比例）在过去三年下跌近3个百分点至6%左右，创历史新低。（完）