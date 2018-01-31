香港去年住宅楼价指数升幅五年最大 今年豪宅楼价料领涨（更新版）

（新增更多评论）



路透香港1月31日 - 香港差饷物业估价署周三发表的临时数字显示，去年12月全港私人住宅楼价指数连续第14个月创新高，楼价连涨21个月，为历来最长升浪。分析人士预期，香港楼价今年将延续升势，豪宅升幅会跑赢过去主导市场的中小型住宅。

2017年全年香港楼价累计升幅14.8%，为五年来最大。

12月全港私人住宅楼价指数报352.8，较11月调整后数字347.9升1.4%，亦比11月调整后的1.22%升幅稍高；楼价此番涨势已持续长达21个月。

莱坊高级董事及估价及谘询主管林浩文表示，估计2018年一般住宅将有5%升幅，而豪宅表现可追落后，升幅料达8%。大部分升幅会在今年上半年发生，因现时股市和楼市畅旺，估计农历新年后会出现＂小阳春＂。

中原地产研究部高级联席董事黄良昇指，香港经济持续增长，整体楼价走势继续向上；2018年起豪宅楼价走势料将突出，升幅将会跑赢中小型楼价，带领大市继续向升，因豪宅楼价此前受到政府的楼市印花税辣招压抑。

政府数据显示，以面积大小划分，12月A、B及C类住宅（实用面积分别40平方米以下、40-69.9平方米、70-99.9平方米）楼价按月分别升1.54%、1.27%和1.16%；当中除A类住宅外，B和C类住宅月内升幅均较上月略为放缓。

至于D、E类大面积单位（实用面积分别100-159.9平方米及160平方米以上）12月楼价按月分别升1.28%和1.37%，11月份调整后分别为升1.73%和0.81%。



住宅租金涨幅亦略为加快，12月私人住宅租金指数按月升0.23%，11月调整后升幅为0.11%。月内A、B及C类住宅租金平均涨0.37%，D、E类单位租金升0.26%，均较11月的升幅加快。（完）

浏览政府网站数据，请点选：here