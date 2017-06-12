《信报》：英国两任首相都是病态赌徒

（6月12日社评）

港式俚语有一句「无啦啦、整笪瘌」，用来形容英国的诡异政局实在贴切不过，说得文雅一点则是「搬起石头砸自己的脚」。英国首相文翠珊（特雷莎·梅）本来可以安安稳稳在唐宁街十号运筹帷幄至少直至二〇二〇年，偏偏她以为主要对手工党在现任党魁郝尔彬领导之下暮气沉沉，奢望乘虚而入扩大保守党在国会所占的优势，决定提前三年大选，渴望增加该党的议席和认受性。却怎料，如意算盘不但打不响，甚至机关算尽太聪明，反误了卿卿性命，保守党议席不增反减，更痛失单独执政地位，只能惨胜的文翠珊说不定相位不保。

英国下议院六百五十席，保守党在大选之前原本拥有三百三十席，选后虽然仍是最大党，但议席倒退到只有三百一十八席，连一党独享的过半数控制权也化为乌有，不得不乞力于拥有十席的北爱民主统一党（DUP），筹组少数派政府。得而复失的席位之中，包括传统属保守党囊中物的西伦敦肯辛顿议席，工党以多出二十票之微手到拿来，总议席增至二百六十二，无怪乎一洗颓风的郝尔彬笑逐颜开频频祝捷，有作家看淡工党押错注而「愿赌服输」，兑现承诺在电视镜头之前吞食自己的著作。

最新形势是在野党虽败犹荣，执政党虽胜犹辱，保守党中人悲愤莫名，文翠珊自然而然成为人肉箭靶。因此，党友逼宫的传闻满天飞，英国传媒报导，除了外相约翰逊（Boris Johnson）外，内政大臣卢绮婷（Amber Rudd）与脱欧事务大臣戴德伟（David Davis）都蠢蠢欲动谋求逼宫，正试探党友取向，前教育大臣莫丽琪（Nicky Morgan）直言「领袖责无旁贷」该当辞职。然而，亦有消息指出，党友担心如果在这个时候逼宫，或会让郝尔彬坐享渔人之利，所以主张等待半年再发难。

执掌帅印不足一年的文翠珊会否沦为短命首相，暂时未有确切答案，但她两名得力助手要问责挂冠离任已是事实。正副幕僚长蒂莫西（Nick Timothy）和希尔（Fiona Hill）被指推动大选政纲失策，错判民情，大削福利开支得罪选民，又不尊重任职多年的政府人员，党内视之为「毒药」，随着大选结果尘埃落定，两人无法不接受祭旗的命运。

文翠珊不惜来一场政治豪赌，提前大选企图增加国会议席，其中一个关键原因是她急于希望得到更多的民意授权，好让她处理棘手的脱欧谈判。追本溯源，英国之所以必须面对脱欧难题，同样是政治豪赌所致。前首相卡梅伦本来也是可以安安稳稳在唐宁街十号运筹帷幄，偏偏他自以为是，觉得亲欧阵营稳操胜券，在没有迫切性的情况下答允让大不列颠帝国一人一票决定留欧或者脱欧，谁知去年中的公投结果出乎意料之外，竟然是脱欧派赢了。这场自编自导的赌局害得卡梅伦一败涂地，狼狈辞去首相职位，才让时任内政大臣的文翠珊冷手执个热煎堆，拜相去也。讽刺的是，文翠珊本属留欧派，她接下的头痛任务却是脱欧谈判。

英国这两年来的政局彻头彻尾就是诡异，先后两位首相都是搬起石头砸自己的脚，假如失势的文翠珊最终被党友逼宫，那么两位首相同病相怜，都是由于政治豪赌而赔上了一己的仕途，从而把整个国家推向祸福难料的十字路口。

还有一点值得咀嚼，这次大选之中，留欧派议员胜选的比例高于预期，身为「跛脚鸭」的文翠珊正被欧盟催促如期于本月十九日展开脱欧谈判，但她提出的协议势必受到新一届国会诸多阻挠，一旦国会拒绝妥协，有人预计有机会出现第二度脱欧或留欧的公投。虽然再来一次公投的讲法纯属臆测，但始终反映一事，本倾向不惜硬脱欧的文翠珊很难在与欧盟的谈判中站在有利的落脚点。

不管如何，文翠珊相位岌岌可危，可说是贪胜不知输惹的祸，她显然没有汲取卡梅伦的教训，最终双双变成政治上一子错满盘皆落索的病态赌徒。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。