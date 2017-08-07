《信报》：制裁暂不屈服 北韩势必变招

（8月7日社评）

北韩悍然于七月两度试射洲际弹道导弹，并且声称射程能够覆盖太平洋彼岸的美国本土，美国总统特朗普虽然不断向中国发牢骚，抱怨其对制约平壤「只说不做」，但同一时间美国政府亦向联合国安全理事会提出新的制裁草案，希望透过「涵盖面最广、最有影响力的制裁」，迫使平壤放弃武力挑衅，重返谈判桌。安理会十五个成员国在香港时间八月六日清晨表决，结果遂了美国所愿，一致通过关于制裁北韩的「第二三七一号决议」。

联合国应美国所求，毫无异议决定进一步制裁北韩的意义乃在于，中国和俄罗斯也同意，改变了过往不合作的态度，难怪又放假的特朗普仍在推特（Twitter）沾沾自喜发文道：「联合国安理会刚以十五比○通过制裁北韩。中国、俄罗斯和我们一同投赞成票。非常巨大的金融冲击！」

根据决议，新制裁措施将使北韩每年减少十亿美元（约七十八亿港元）贸易外汇收入。骤眼看来区区十亿美元好像是微不足道的金额（香港随便一项基建工程已经动辄百亿美元），但考虑到北韩每年的外汇收入才三十亿美元而已，制裁措施将带来三分之一的损失，所以美国驻联合国大使黑利（Nikki Haley）指出，这项决议是历来针对北韩政权最大规模的经济制裁，「一个世代以来针对特定国家最严峻的制裁」。

制裁措施针对北韩的四大出口产业：煤炭、铁矿、铅矿和海产，禁止各国雇用来自北韩新的劳工，禁止与北韩企业进行新的合资计划，禁止外资对北韩进行新的投资。煤炭是北韩最重要的出口物资，去年凭这类贸易赚得十二亿美元（约九十三亿六千万港元）外汇，去年十一月安理会就此设下四亿美元上限，新决议则完全断绝。身为北韩煤炭的最大买家，中国据说已于今年二月停止进口。

与北韩关系乃「血盟兄弟」的中国，为什么同意联合国实施新的制裁？一方面是要回应美国的穷追猛打，另一方面则要斩钉截铁地告诉北韩领袖金正恩，北京坚持朝鲜半岛无核化，警告对方不要再胡作妄为。

特朗普一直呼吁中国发挥影响力约束北韩，最近由于「非常失望」，所以不惜威胁说要对中国实施贸易限制。显然地，隔山打牛制裁中国实属不智行为，既无半点用处，又把事情复杂化，幸好中美两国最终取得共识，倒不如一起直接制裁北韩算了。联合国作出决定之后，相信制裁中国云云将会不了了之。

美国方面并非独沽一味的施压，还懂得大派定心丸。国务卿蒂勒森（Rex Tillerson）日前宣称，美国不寻求北韩体制更迭，无意推翻金正恩政权，不急于推动朝鲜半岛统一，不将军队推过「三八线」。这样的定心丸，与其说是安抚桀骜不驯的金正恩，不如说是向北京释出善意，表明美国无意将中国的缓冲区从地图上一笔勾销。因此中国常驻联合国代表刘结一表示，中国支持制裁北韩的根本目的是「坚持实现半岛无核化、坚持通过对话协商解决问题、反对半岛生乱生战」，而且中方注意到美方再次表明「不寻求北韩体制更迭」等等「四不政策」，希望美方将之落到实处。

面对新一轮制裁，北韩会变乖就范吗？一时三刻肯定暂时不会，不要忘记，联合国过往实施过六轮制裁措施，全皆无用，如今的第七轮对于金正恩来说可谓「蝨多不痒」。然而值得关注的是中国和俄罗斯都同意制裁，意味着今回金正恩没有靠山可恃，「核讹诈」这一手牌可谓玩无可玩，甚至已经玩烂了。

金正恩短期内当然不会屈服，但不排除他摆出愿意重返谈判桌的姿态，藉此争取时间和空间再作部署。由此可以推测，北韩将会变招，使出试射导弹以外的其他招数，应付最新一轮的制裁，不过变出来的是高招还是低招，根据其最高领导人的脾性智商，国际间或许都心里有数。

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