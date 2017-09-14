《信报》：班农言论真假难辨 中美贸易暗藏杀机

（9月14日社评）

上月被美国总统特朗普辞退的白宫前首席策略专家班农（Steve Bannon）向有「极右国师」之称，对华强硬是其政策主张中最「耀眼」的标记。

然而，这位美国另类右派代表人物本周二在港出席禁止记者采访的中信里昂投资者论坛，据传媒引述与会者的报导，大都形容班农演说语调温和，非但未有详谈中国威胁，且在朝鲜半岛局势困扰全球之际强调，只要中美双方有商有量，棘手如北韩问题、贸易磨擦皆可找到解决方案，还赞扬中国国家主席习近平是聪明的领袖。

班农虽已被解除官职，但他在接受英国《每日邮报》网站访问时透露，特朗普将于十一月出席在越南和菲律宾举行的三个亚太地区经济峰会期间抽身访问中国；不管有心放风抑或说漏了嘴，特朗普访华计划出自这位前「国师」之口，足证班农即使离开了白宫，惟对总统的一举一动似比特朗普贴身幕僚更清楚，其影响力未因身份改变而减退。

班农一直向中国摆出敌对姿态，假设与会者披露演说内容时并无保留、媒体引述没有不尽不实，他在论坛上一反常态向中国「释出善意」，应可令担心中美关系恶化者稍松一口气。问题是，这番话若确属班农由衷之言，那么他在来港四天前接受《纽约时报》专访时针对中国杀气腾腾的言论，却又该当如何理解？

班农当时扬言，要在香港这片中国领土呼吁美国对华采取强硬行动，还把今天的中国跟上世纪三十年代纳粹掌权前的德国相提并论，强调美国必须竭尽所能抗衡正在崛起的这条亚洲巨龙。这位班农于短短四天内围绕中美关系的两番见解格格不入，予人前言不对后语之感。

中信里昂投资者论坛采取闭门形式举行，传媒只能透过与会者的转述间接报导演说内容，在外界无法充分掌握实况下揣测班农何以「转軚」，对当事人不甚公平。然而，常言道得好，防人之心不可无；姑勿论班农「哪句是真」，作为美国的对手，中国因应《纽时》专访内容进行思想部署，显然更符合北京的「战略需要」。

按照传媒报导，班农在香港论坛上说过，中美倘能加强接触有商有量，贸易战便可避免。然而，美国贸易代表办公室早在上月十八日已宣布对中国正式启动「三○一调查」，针对中国在技术转让、知识产权及创新等领域的法律和政策是否对美国企业造成负担或限制展开全方位搜证。

历史上，美国曾五度向中国启动「三○一调查」，最近一次发生于二○一○年奥巴马担任总统初期。在这五个案例中，双方都能达成协议，中国虽作出较多让步，惟贸易纠纷最终还是透过谈判摆平。由于有先例可援，不少论者对特朗普上台后针对中国首次发动「三○一调查」抱乐观态度，认为美国在贸易制裁上不会动真格。

可是，这次行动跟对上几次有一个根本分别。美国过去向中国发动「三○一调查」，范围都是相对狭窄的；以奥巴马在位第二年那次为例，美国政府应钢铁工人联合会请求采取行动，着力点对准中国洁净能源政策措施。反观特朗普政府，「三○一调查」范围涉及知识产权、技术转移、创新自主等多个与「中国制造二○二五」计划相关的目标，矛头直指内地以创新驱动经济的发展战略，那已超出双边贸易失衡的「老问题」，触及二十一世纪中美谁主浮沉的大棋局。在习近平强势领导下，中国会否轻易向美国作出让步，而双方一旦无法透过谈判解决分歧有何后果，此刻难有定论。

班农曾经公开表示，美国正在与中国打一场「事关一切」的经济战。据报导，他于香港出席论坛期间曾向投资者表示，中国在美资打入内地市场时，强制美企必须把技术转移给中资合作伙伴，认为此举旨在打击美国的经济心脏矽谷，强调这个问题必须解决，中美才有避免爆发贸易战的可能。与班农在论坛场内派发的「定心丸」相比，这句话恐怕才是美国前「极右国师」的肺腑之言。（完）

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