香港《经济日报》：A股纳入MSCI 中外缔双赢

（6月19日社评）

连续3年闯关后，A股是否最终获纳入MSCI全球新兴市场指数，将于后天揭晓。MSCI若纳入A股，将有助提升A股透明度，面向国际投资者，令A股朝健康发展。

中国就加入MSCI谈判了4年，对于何时能加入，已采取不着急态度，因没有A股，指数没有代表性。中国作为全球第二大经济体，占全球GDP总值的14.8%，对全球经济有着庞大贡献。A股总市值高达6.8万亿美元，是全球第二大股票市场，影响力令人无法忽视，若MSCI继续将A股拒诸门外，只会令其指数欠缺完整性和代表性。

早在2015年，另一家主要指数公司——英国富时将A股纳入其全球过渡指数，明显是确认了不纳入A股，新兴市场指数欠缺代表性的问题。

若从公司盈利来看，中国公司绝不逊色于其他环球企业。工行是全球最赚钱银行，每年净利润高达400亿美元；在内地家传户晓的贵州茅台，去年获利167亿元人民币，近半年股价急升38%。

若从人民币在国际支付规模来看，近年都在十大位置之列，2015年更高踞第4位，都反映中国在国际金融市场的地位日益提升。

中国迄今未能加入MSCI指数，其实是中美之间角力。双方谈判了4年，每一次美方都有新要求，中方也有合理的调整及配合，改革步伐从未停。问题关键并不是A股质素差，而是中国是否愿意达到MSCI所订出的要求，就是资金汇出、A股广泛停牌，及交易所于金融产品的预审权。

在过去一年，中国透过开通「深港通」，配合「沪港通」的互联互通，经由香港买卖A股，让国际投资者可直接对在深沪股市交易的股票进行买卖，毋须申请许可证及配额，并改善股票停牌及复牌机制。但中方对境外推出A股衍生产品，仍坚持需沪深交易所预先审批。

A股有优秀的企业，但妖股也不少，若把A股纳入MSCI未尝不是件好事，国际投资者因而获利固然是好事，若因A股欠缺透明度而亏损，可倒逼中国当局改革A股，就像当年国企来港上市，就是借本港严格规管来规范国企一样。A股现时最大问题是由80%散户主导，散户倾向短炒和投机，导致股价暴升暴跌，加入MSCI后，可令A股逐渐由机构投资者主导，股市变得更成熟。所以A股若能加入MSCI会带来双赢，让指数公司多了生意，更具代表性，也有助A股国际化。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。