《明报》：联储局缩表兼加息 金融世界外弛内张

（9月22日社评）

美国联储局宣布启动缩减资产负债表，显示资本市场历时9年的扭曲状态将结束，至于金融世界和全球经济能否顺利调整，在波澜不惊下回复正常状况，尚待观察。另外，美国利率趋升和「缩表」已经底定，将给资本市场和资产价格投入更多不确定因素，其中对本港楼市的影响，值得急欲置业市民密切关注。

2008年9月爆发金融海啸，美国银行体系陷入崩溃边缘，联储局以前所未有方式救市，特别是拯救那些濒临倒闭的金融机构，先后3轮量化宽松（QE），直接向银行购入美国国债、按揭抵押证券（MBS）等金融资产，实质是赤裸裸地印银纸，银行存款因而大增。9年之后，联储局宣布「缩表」，反映这个备受争议的救市计划，完成了历史任务，虽然联储局罔顾道德风险，却也使美国经济复苏和处于增长势头。

联储局的资产负债表，从印银纸之前9000亿美元，增加至4.5万亿美元，相当于美国GDP25%。联储局此际「缩表」，主要基于3点。首先，量化宽松的超低利率，银行就存款基本上毋须付出利息，存户对于「被牺牲」以救助金融机构，早已不满，在经济复苏之下，资产负债表维持这个规模，就要继续不合理地压低存款利息，政治压力必然愈来愈大；另外，量化宽松使资产价格处于扭曲状态，所形成资产泡沫风险，显而易见；还有是联储局肆意印银纸，其角色与作用备受争议，「缩表」乃自我救赎，可修补已经破损的形象。

资本市场一般认为「缩表」较诸加息，杀伤力更大，因为金融海啸之后资产价格飈升，主要是廉价资金推动所致，「缩表」就是要把这些水分挤出来。过去9年，加上欧洲央行也印银纸买债，日本央行向市场投入海量资金以催谷经济，据非正式统计，欧日央行连同联储局3方狂印银纸，市场多了超过10万亿美元廉价资金，继联储局之后，欧日央行最终也要「缩表」，即使廉价资金仅收回一半，也超过5万亿美元，届时市场状况如何，历史上没有先例参照；可以说，未来一段日子，资本市场之波动、资产价格调整与洗牌，将牵动整体经济情况。

昨日，市场对于联储局的宣布反应平静，与「缩表」操作透明有关，包括时序、额度与到2020年加息次数等，一目了然，反映美国金融世界操作之成熟。联储局为使市场放心，并放风说资产负债表不会回复当年规模，有说法以5年时间降至2万亿至2.5万亿美元，云云，时间长、资产负债表保持一定弹性，联储局主席耶伦甚至表示视乎经济情况，不排除「缩表」可暂时停止等。比对昔日「宽松如山倒」，今日「缩表如抽丝」，充分说明联储局对「缩表」之诚惶诚恐。市场初步反应未见波动，相信与启动力度轻微有关，下月开始连续3个月，联储局每月只把100亿美元到期债券，从投资组合撤除不再投资，与庞大资产负债表比较可说微不足道，当一年之后，「缩表」额度加大至每月500亿美元时，市场反应或许才见真章。

从2015年12月起，联储局先后加息4次，本港因为资金充裕而未跟随，一般相信联储局今年12月将会再加息，惟本港银行体系结余到10月24日仍有1800亿元，虽然已较高峰时逾4200亿元显着减少，但是按这个结余水平，本港依然毋须跟随美国加息。设若这样，港美息差进一步扩阔，在联系汇率之下，港元之稳定将蒙上阴霾。过去两年，金管局共增发10次外汇基金票据，从市场抽走资金，今次联储局「缩表」前夕，金管局又增发票据，从市场抽走400亿元，带动港汇重回强方水平，不过，港美息差仍达0.76厘，港汇持续受压。金管局从市场抽走资金，客观效果是引导拆息向上，收窄港美息差，在市场隐伏风险情况下，完全有必要这么做，以保持港元稳定。

联储局走到「缩表」这一步，而且与加息并行，由于没有前例，很难预期会发生什么事，可以肯定的是资本市场不确定因素陡增，各类资产价格将面临调整。于此史无前例的资产转折，小投资者首要做好风险管理，特别是急于置业的市民，在大变局面前，应该冷静思考如何自处，做正确决定。至于内地经常突击宣布金融政策，市场因而乱作一团，联储局的操作值得内地当局参考，借监他山之石，可以做到减少无谓折腾、少交一些学费。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。