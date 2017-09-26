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香港《经济日报》：默克尔惨胜 欧洲融合恐停滞
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2017年9月26日 / 凌晨1点21分 / 23 天前

香港《经济日报》：默克尔惨胜 欧洲融合恐停滞

1 分钟阅读

（9月26日社评）

德国总理默克尔虽可连任，但她领导的基民盟，选票大量流失给极右的另类选择党（AfD），只能说是惨胜。此固令她未来施政困难，对欧盟要进一步融合以解困的妨碍更大。

默克尔被视为欧盟的定海神针、美国总统特朗普大搞破坏下的全球稳定的领袖，但即使她成功连任，欧元昨却闻声下跌0.6%，此因基民盟和盟友社民党得票率均缩水，最大赢家其实是AfD，得票率12.6%，不但超逾取得国会议席门槛的5%要求，成为逾半世纪来首个跻身国会的极右政党，还即时跃升为第三大党。

至于输家之一的社民党，已率先拒绝续再与默克尔结盟，对当务之急为筹组政府的默克尔造成一定困扰，惟有寻求与自民党和绿党结盟。可是基民盟与两党在能源、气候、难民和欧盟改革立场有很大分歧，如何凝聚共识、共组联合政府是首个考验。即使能组成联合政府，未来在协调政策上也存在一定难度。

AfD崛起，更反映部分选民不满默克尔前年接收逾100万难民的政策，她要抢回流失的选票，包括难民在内的政策将会向右转，因而与要结盟的绿党将有更大矛盾。

不过，默克尔这次惨胜，对欧洲进一步融合所造成的冲击，远远大于内政。选前她开腔力挺法国总统马克龙倡议的欧元区财长和财政预算，皆因她信心十足能第三度连任，并希望藉此获得德国选民授权推行欧盟新改革，可是得票率缩水反映其选民授权不增反减，令欧洲融合步伐或难以迈出，底因有二。

首先，她要寻求自民党支持组阁，而自民党极反对马克龙的欧盟改革措施，甚至要求中止欧洲稳定机制；且盛传自民党要求默克尔以财长一职作交换，一旦默克尔让步，换上自民党员出任财长，相信新财长会抗拒欧洲进一步融合。

二来，AfD崛起，标志德国极右翼民粹主义抬头，助长欧洲民粹主义阵营气焰，基民盟姊妹盟友基社盟为了遏止AfD势头，抢回流失的选民支持，可能要求默克尔为欧洲进一步融合划下底綫，令欧元区财政预算和财长建议可能胎死腹中。

正因为默克尔未来要埋首内政挽回民心，令她今后投放在欧洲整合的时间不多，加上要协调两个小党支持，她在欧洲融合的步伐不敢迈得太大和太快，在欠缺政治意愿推行，欧洲一体化或停滞不前。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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