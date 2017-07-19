香港《经济日报》：特朗普一事无成 急需干出成绩

（7月19日社评）

美国白宫公布修订北美自由贸易协定（NAFTA）的路綫图，内容比总统特朗普竞选时措词相对温和，反映他在国内外四处碰壁后，不得不以较务实姿态调整政策，力求干出政绩。

新NAFTA框架保留特朗普「购买美国货」条款，首要目标是减少美国贸赤，贯彻其经济保护主义作风，但条款没寻求实施惩罚性关税，相对温和。新条款取消贸易纠纷仲裁机制，让加拿大、墨西哥无法像现时可对美国贸易制裁作出上诉。条款还提出防范各国操纵本国货币以谋取贸易优势的机制，以及针对国企补贴。

特朗普一直力指NAFTA是美国史上最糟糕的贸易协议，允许美国公司将工厂搬到墨西哥，寻求低劳工成本，扼杀美国制造业。他上台后多次表明若得不到公平协议，就退出NAFTA，最后同意重新谈判。从条款内容来看，新协定相对温和，个中缘由是他在四面楚歌下，无法强硬起来，不得不让步。

他半年来签署多项行政命令，如在墨西哥边境兴建围墙、对穆斯林实施入境禁令，迄今没有一项顺利推行；曾威胁上台后和中国打贸易战，也没兑现；旨在废除奥巴马医保的新医保法案刚胎死腹中；在宣布退出巴黎气候协定后，近日又暗示或将撤回决定。

他对外大搞经济保护主义，惹怒多国，连过往最亲密盟友德国也开腔说美国靠不住。他最近在G20峰会遭杯葛，通俄门风波亦愈闹愈大，令其支持率跌至36%新低，41%人支持弹劾他；总统策略及政策论坛成员、摩根大通行政总统戴蒙近日亦不讳言，指其政策令现在做美国人真尴尬。

正因政治能量不足，至今一事无成下，他急需要政绩，冀能作为扭转形势的突破口。与加、墨的自贸协议重新谈判，共同利益较多，三方都不愿翻脸，特朗普遂向亲商力量折衷，放软对NAFTA的要求。

何况，他试图把这框架作为未来与别国洽谈的双边经贸协议的框架，若因叫价太高令谈判旷日持久，未来可能陷入国际经贸的新游戏，已由积极推动经贸协议的中国所制定，故在保障美国在国际经贸规则的话语权上，特朗普亦有让步促成协议的压力。

特朗普在NAFTA上的态度转变，或许预示了，他未来纵然继续在社交通讯软件推特上口没遮拦，但在实际政策上，将不得不向现实低头。若真的如此，美国以至全球的折腾可望减少。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。