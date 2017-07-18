香港上半年一手私人住宅成交1,356亿港元 创半年新高--中原地产

路透香港7月18日 - 香港大型物业代理--中原地产周二发表的数据显示，上半年登记一手私人住宅买卖金额1,356.11亿港元，为半年度计的历史新高；当中两大地产商--长实地产(1113.HK)及新鸿基地产(0016.HK)负责销售的楼盘共占499亿港元，达两者去年全年录得总额的94%。

中原地产表示，2010年全年长实地产和新地合共销售金额745亿港元，为历来最高，相信这个旧纪录在今年第三季可能被打破。

中原地产研究部高级联席董事黄良昇指出，今年第二季登记一手私人住宅买卖金额880.89亿港元，共6,221宗；金额是按季历史新高，宗数是32个季度新高。

2017年上半年登记一手私人住宅买卖金额1,356.11亿港元，共9,761宗；金额是按半年度的历史新高，宗数近四个半年度的高位。该行预计2017年全年登记一手私人住宅买卖合约金额2,800亿港元，达1.9万宗；金额将会创按年的历史新高，宗数将会是近13年的新高。

按发展商销售楼盘计，上半年长实销售金额277.55亿港元，共1,565宗；新地221.10亿港元，有1,542宗；会德丰(0020.HK)录得129.29亿港元，占907宗；新世界发展(0017.HK)116.78亿港元，共994宗；恒基地产(0012.HK)有112.33亿港元，共1,095宗。（完）