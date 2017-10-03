香港8月零售销售货值按年升2.7% 乐观消费情绪支持市道继续回暖

路透香港10月3日 - 香港政府统计处周二公布，8月份零售业总销货值按年增长2.7%，比前一个月4%的升幅有所放缓，消费情绪维持乐观支持零售业继续回暖。

8月零售销货量则按年上升3.2%，亦略低于7月份修订后4.5%的升幅。

政府发言人表示，零售业销售在8月份按年进一步温和增长，主要是在全民就业的情况下，受消费情绪维持乐观所支持。

发言人续指，监于就业和收入情况良好及访港旅游业回稳，零售业销售的短期前景应维持正面。

按零售商主要类别的销货价值的临时估计由高至低分析，今年8月与去年同月比较，头五位分别为珠宝首饰、钟表及名贵礼物（升7.3%）；超级市场货品（升2.3%）；百货公司货品（升5.2%）；药物及化妆品（升2.3%）及其他未分类消费品（升4.6%）

与去年同月比较，8月份服装的销货价值下跌0.6%；其次为食品、酒类饮品及烟草（跌3.9%）；鞋类、有关制品及其他衣物配件（跌5.2%）；中药（跌3.2%）；及眼镜店（跌0.1%）。

下表为香港近期的零售销售活动状况（单位：%）

销售值按年比较 销售量按年比较

2017年8月 +2.7* +3.2*

7月 +4.0 +4.5^

6月 +0.1 +0.5

5月 +0.4 +0.6

4月 +0.1 -0.1

3月 +3.0 +2.6

2月 -5.8 -6.2

1月 -1.0 -1.4

2016年12月 -2.9 -2.9

11月 -5.4 -5.5

10月 -2.9 -2.7

9月 -4.0 -3.8

8月 -10.5 -11.0

注：* 初步数据。

^ 修订数字。（完）

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