香港政府拟将企业首200万港元利润税率减半 并增科研投资--施政报告

路透香港10月11日 - 香港特区行政长官林郑月娥周三表示，拟推行两级制利得税，企业首200万港元利润的利得税率，将由原来的16.5%减半至8.25%，冀促进产业和多元经济发展，提升香港竞争力。

林郑月娥早上向立法会宣读其上任后首份施政报告时称，企业首200万港元利润的利得税率降至8.25%，其后盈利则仍按16.5%标准税率征收。这为政府自2008/09年度将利得税税率由17.5%降至16.5%后，再次调整利得税税率。

“这有助进一步纾缓中小企的税务负担。”她说。

为了将税务优惠集中在中小企，政府会加入条文，限制每个集团只可提名一间企业受惠于较低税率。

为了让香港在创科路上急起直追，成为国际创新科技中心，林郑月娥表示，政府会循包括研发资源、汇聚人才、提供资金、科研基建、检视法例、开放数据、政府采购和科普教育的八大方面加强创科发展，并投入所需资源。

“我们定下了在本届政府五年任期内，把本地研发开支相对本地生产总值（GDP）的比率，由目前的0.73%倍升至1.5%的目标。”她称。

香港过去一直以贸易及物流业、旅游业、金融业、专业服务及其他生产性服务，为本地经济四大支柱产业。但在创新科技方面则一直被指追不上市场发展，且政府的支援亦不足。

林郑月娥计划大洒银弹在推动创科及科研方面，包括为大学研究资金预留了不少于100亿港元，并将为企业研发开支提供额外扣税额。

此外，教育局会提供30亿港元，为修读大学教育资助委员会（教资会）资助的研究院研究课程的本地学生提供助学金，而创新及科技局会启动5亿港元的“科技专才培育计划”，鼓励本地青年投身研究和产品开发工作。

**房屋政策**

房屋政策亦是林郑月娥这份施政报告的焦点之一，她表示，政府将致力建立置业阶梯，未来新建公营房屋应以更多“绿表置居先导计划”取代公屋。此外，她亦拟落实其在竞选时提出的“港人首次置业上车盘”计划。

香港住宅楼价摆脱金融海啸的低位后，因美国以至全球量化宽松导致市场资金泛滥并流入楼市，私人住宅价格自2009年起连年上升，虽然政府多次推出包括控制需求、收紧按揭、大幅增加交易税项等措施，惟楼价仍持续走高，今年首八个月楼价累积升幅逾一成。

林郑月娥决定放弃上届梁振英政府提出，以距离现有香港会议展览中心较远的湾仔运动场作为为兴建新翼的选址，改为将湾仔北会展中心毗邻的三座政府大楼拆卸重建，并将新址与现址改建连结成为可互相通达和连成一体的会展新翼。初步估计，新增的相连会展设施面积约2.3万平方米。设施上层可建酒店，作为会展相关设施，亦可建甲级办公大楼，增补市场不足。

她表示，政府目前坐拥过万亿港元的财政储备，应更有条件、有智慧地把取诸社会的财政盈余用诸社会。她会在确保公共财政稳健的前提下，采取具有前瞻性与策略性的理财方针，为香港作投资，为市民解困。

她并相信，香港经济仍会稳步向前，一方面是受惠于环球经济温和扩张，内地经济稳中向好，这对香港出口尤为重要；而本地经济气氛乐观，均会为香港经济带来动力。除非外围出现重大逆转，香港今年全年经济表现可望较早前预测的3-4%的中间点3.5%为佳，并会高于过去10年2.9%的平均增长率。（完）