慧与执行长惠特曼将于明年初卸任 由总裁Neri接手

路透11月21日 - 慧与(HPE)(HPE.N)周二表示，该公司执行长惠特曼(Meg Whitman)将于明年初卸任，此一消息打击慧与股价在盘后重挫7.4%。

现任总裁Antonio Neri将于2月1日起接替惠特曼职位。

惠特曼在位六年期间实施重振计划，其中包括推动了公司历史上规模最大的分拆，于2015年将母公司惠普(Hewlett Packard Co)分拆为慧与以及负责个人电脑与打印机业务的惠普(HP)(HPQ.N)。

“我认为惠特曼并非遭到施压而离职，而是她自己选择这么做，因为她已经达成目标，让慧与转变为一家更加灵活的企业，并尽可能藉由分拆提炼出最大的价值，”CFRA分析师Angelo Zino表示。

自2015年分拆后，慧与股价已上涨近47%。

“惠特曼卸任可能被投资者视为负面消息，因为部份人士可能一直认为她会出售公司剩余资产，”Zino表示。

此外，公司发布10月31日止第四季净收入为5.24亿美元，或每股盈余0.32美元；上年同期分别为3.02亿美元，或每股盈余0.18美元。

公司营收增至76.6亿美元，上年同期为73.2亿美元。

根据汤森路透I/B/E/S，分析师预期公司第四季每股盈余0.28美元，营收77.8亿美元。(完)