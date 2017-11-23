（更正）慧与执行长惠特曼决定离职 令华尔街大感意外

（更正：因译文有误，标题和内文中的公司名称应为“慧与”，非“惠与”）

路透11月22日 - 慧与(HPE)(HPE.N)股价周三跌6%，此前公司执行长惠特曼(Meg Whitman)的离职决定让华尔街大吃一惊。

惠特曼是美国最引人瞩目的高管之一。她在周二表示，将在明年2月辞任执行长一职，将管理权交给公司元老Antonio Neri。

在优步(Uber)考虑她担任执行长的报导曝光后，惠特曼曾在7月强调她依然把全部精力都放在慧与上面，打算继续担任公司的执行长。

“我们在慧与还有很多工作要做，我哪儿也不会去。优步的执行长不会是惠特曼，”她曾在推特上这样写道。

惠特曼周三告诉CNBC，与优步的商谈“根本”不是她决定离开慧与的原因。

但她此举让分析师猝不及防。慧与正在实施重振计划，削减成本、投资于研发，且将重点放在高利润率业务。该公司支柱业务--服务器业务面临困境，因客户愈发选择购买更便宜的非品牌组装服务器。

“我们对CEO转换的时机感到意外，因为最近的分析师日上的评论显示，近期不会出现这种情况，”BMO Capital Markets分析师Tim Long在研究报告中表示。

但Long补充说，Neri管理慧与企业集团的经验使他非常适合担任CEO。

慧与上个月宣布名为HPE Next的重振计划，这项计划应该是由Neri领导。Neri是一个电脑工程师，已经在慧与工作20多年，现任慧与总裁。

摩根士丹利分析师Katy Huberty在研报中写道，鉴于近几个月Neri的曝光度增多，他将接任CEO并不令人意外。

慧与股价今年迄今累计上涨5%，同期标普500指数.SPX涨16%。慧与周三收低7.2%。(完)