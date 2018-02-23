慧与第二季营收和获利优于预期 股价跳涨11%

路透2月22日 - 慧与(HPE)(HPE.N)周四公布的季度营收和获利强于预期，因旗下存储和数据中心网络产品营收增加；受此提振，股价盘后交易跳涨11%。

慧与还预计，第二季经调整每股获利将达0.29-0.33美元。据汤森路透I/B/E/S，分析师平均预计为0.26美元。

慧与新任命的执行长内理(Antonio Neri)称，受近期美国税改影响，公司计划在2019财年结束前以股票回购和派息的方式，向股东返还70亿美元。

内理在声明中表示，该计划包括自2018年第三季开始，股息提高50%。

慧与周四表示，Hybrid IT部门第一季营收成长10%至63.3亿美元；该部门以存储和数据中心网络产品为主。

公司总营收增长11%至76.7亿美元，高于分析师平均预估的70.7亿美元。

受税收利得影响，慧与1月31日止当季净利跳增至14.3亿美元，上年同期仅为2.67亿美元。

公司每股盈余0.89美元，上年同期为0.16美元。

扣除特殊项目后每股盈余0.34美元，远高于分析师平均预估的0.22美元。

慧与股价周四收在16.41美元，盘后劲扬至18.16美元。(完)