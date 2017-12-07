汇丰中国证券事业较外资投行对手抢先三年--CEO欧智华

路透香港12月7日 - 汇丰控股(HSBA.L)行政总裁欧智华(Stuart Gulliver)周四表示，由于汇控对于在中国的证券合资事业拥有经营控制权的特殊地位，比起其他在中国的投行对手，汇控领先了三年。

中国当局上个月意外宣布将允许外资控股在中国的投资业务。目前外资投资证券公司的投资比例不得高于49%。

汇控在汇丰前海证券拥有持股51%的控制权，显得十分特殊，因为汇控能够运用深耕有成的香港部门，享受一项有利香港金融机构的规定。

银行人士称，许多跨国银行正急切希望在中国成立握有控股权的新合资公司，或是在既有的合资事业提高持股比例，以利与全球事业网络结合，加强控制信誉风险。

但欧智华表示，还需要好几年的时间，支持外资在合资事业中占多数股权的各项条件才会陆续到位。

“两年后相关监管将齐备。届时你将必须挑选你的合作伙伴，而且还需要招聘人才，我们认为我们比别人提早三年起步，”欧智华在深圳的汇丰前海证券开业记者会上表示。

汇丰在珠三角地区已有大约17,400名员工，其中15,000人参与数据处理及软件业务。分行员工约2,400人，欧智华预计到2020年这个数字将增加一倍。(完)