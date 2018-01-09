香港股市今年首季料高位整固 牛市尚未完结--汇丰私人银行

路透香港1月9日 - 汇丰私人银行周二称，预计香港股市今年首季呈高位整固状态，但由于环球经济复苏、企业盈利持续改善以及估值并非过高，牛市尚未完结。

踏入2018年，港股恒生指数.HSI已连续五日上升，在今天第六个交易日，盘中突破31,000点，进一步迈向31,958.41的逾十年历史高位。

汇丰私人银行投资策略及谘询业务亚洲区主管范卓云在记者会上称，预计港股今年首季在高位整固，因经过2017年的升市后，短期面临美国可能于3月加息及美国税改实施等不明朗因素，令港股波动性增加。

但她指出，“企业盈利持续改善是支撑港股表现的最重要因素，按目前的盈利增长情况来看，恒生指数潜在升幅为7%，反映离岸中资股表现的MSCI中国指数升幅为15%，因此港股仍有上升空间，只是近期可能略为波动。”

她认为，环球股票牛市尚未完结，因为环球同步复苏、中国经济回稳以及企业盈利持续改善的因素都会对环球风险资产带来支持。另一方面，该行预期美国今年只有3月和9月各加息一次每次四分一厘，而非美联储预期的三次；加上欧洲和日本继续量宽令到环球资金相对充裕，复苏周期延续有利于资金留在股票，对港股亦是正面因素。

“我们看不到外资资金撤离香港市场的风险因素，同时，中国北水南下乃中长期趋势，因国内机构投资者增加海外资产多元配置，都对港股的流动性带来支持。”她说。（完）