汇控2017年获利跳升但逊预期 计划筹资50-70亿美元（更新版）

路透香港2月20日 - 汇丰控股(0005.HK)(HSBA.L)2017年税前溢利增长逾一倍，因较上年少了巨额重整支出，但表现仍逊于市场预期，因美国税改导致一笔减记所致。

汇控为欧洲市值最大银行，周二亦宣布将在2018年上半年筹资高达70亿美元，以进一步强化资本。周二是汇丰控股行政总裁欧智华(Stuart Gulliver)任内最后一天。

汇控公布2017年税前溢利172亿美元，高于上年的71亿美元，但低于汤森路透调查17位分析师平均预估的197亿美元。

分析师的预估值并未全部考量到税项减记。由于美国调降企业税率，因此银行业者先前在亏损期间的递延税项资产，必须计提损失。

汇控在财报中表示，2017年财报中涵盖一笔与美国递延税项重估的13亿美元费用，以反映美国联邦税率降至21%。

包括瑞士信贷CSGN.S及瑞银UBSG.S等银行已陆续公布因美国税改而减记数十亿美元，巴克莱BARC.L也表示，预计年度税后获利将因此受到10亿英镑的影响。

汇丰一年前的获利数字计入了其全球私人银行在欧洲业务的32亿美元商誉减记，以及其出售巴西业务的影响。

汇丰表示，计划在2018年上半年额外发行一级资本50-70亿美元，并将在“适当时”进行股票回购。

尽管不断进行股票回购并保持派息，但该行一直能够维持资本缓冲。最近一次股票回购规模达20亿美元，是在去年7月进行的。派息对于维持投资者对汇丰股票的支持非常关键。

“2017年，我们通过股票回购一共向股东返还了30亿美元，而且支付的股息多于其他任何欧洲及美国银行业者，”欧智华表示。范宁周三将开始担任新一任行政总裁。

汇丰的普通股本一级资本充足率2017年为14.5%，高于2016年的13.6%及2015年的11.9%。

汇丰公布2017年营收从之前一年的480亿美元增至514亿美元。(完)