汇丰控股第三季税前获利增加逾四倍 受亚洲业务推动

路透香港10月30日 - 汇丰控股(HSBA.L)第三季税前获利增加逾四倍，因该银行的亚洲主要业务扩大了市场份额，而且上年同期基期较低。

汇丰本月稍早选择范宁(John Flint)担任下任行政总裁。范宁将于明年2月接手行政总裁一职。

汇丰在给交易所的备案中称，第三季税前获利为46亿美元，高于上年同期的8.43亿美元。第三季获利与分析师预估的47亿美元大致相符。

上年同期获利因出售汇丰旗下巴西分支而一次性亏损17亿美元，另外亦受汇率不利影响。

汇丰在2008年全球金融危机之后进行大规模重整，包括缩减集团规模并将重心转向东方市场，此后营收恢复增长。

汇丰的亚洲业务第三季税前获利增长10%至40亿美元。

“我们的国际网络继续实现了强劲增长...我们把重心向亚洲转移，这正在推动回报上升和贷款增长，尤其是在香港，”汇丰行政总裁欧智华(Stuart Gulliver)在声明中称。

汇丰虽在回购股票并维持股息，但却能提高资本缓冲，表明包括在亚洲扩张业务的复兴战略正在顺利推进。汇丰最近一次回购股票是在7月，回购规模高达20亿美元。

亚洲获利占其总获利的一半以上，其地区轴心围绕中国珠江三角洲地区。汇丰承诺在该地区进行数以十亿计的投资，并计划加强其零售和财富管理业务。

9月底时，汇丰普通股权一级资本比率为14.6%，略低于今年6月底时的14.7%，但与分析师的预测相符。

该比率中期内或将上升，原因是去年经美联储批准后，该行汇回美国附属公司约80亿美元款项。(完)