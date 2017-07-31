焦点：汇控宣布获利增长和股票回购 显示重整取得进展（更新版）

（新增港股反应、以及行政总裁离职时间。）

路透香港/伦敦7月31日 - 欧洲最大银行汇丰控股(HSBA.L) (0005.HK)周一公布，上半年获利增长5%，并宣布过去一年来的第三次股票回购，显示其六年重整计划继续取得进展。

与其它许多跨国银行一样，在2008年金融危机爆发前，汇控花费了多年时间通过一连串收购来扩大自己的商业帝国。而最近几年，该行在全球陆续裁员和出售资产，以缩小集团规模和恢复盈利能力，并在银行业监管更严的情况下维持股息发放。

汇控行政总裁欧智华(Stuart Gulliver)和主席范智廉(Douglas Flint)均将退休，将给继任者留下一个收入改善、向股东回馈更多资本的局面。二人一直专注于缩减集团规模和把重点转向亚洲。

汇丰控股还宣布回购最多达20亿美元的股票，利用富余的资本来抵消以股票支付股息产生的稀释作用。汇丰控股4月完成了此前宣布的10亿美元股票回购。

“资本回报的背景是，本行成长强劲，非常盈利...股息在可预见的将来将保持在每股0.51美元，”汇控财务总监Iain Mackay周一对路透表示。

最新宣布的股票回购完成后，汇控自2016年下半年以来的股票回购规模将达到55亿美元。

在汇控宣布业绩等消息之后，在香港挂牌的股票最高上涨约3%，此前在早盘上涨约1%。香港恒生指数.HSI走高1%。

“过去12个月里，我行支付的股息要比所有其它欧洲或美国银行业都高，通过股票回购向股东返还了35亿美元，”欧智华在该行的业绩声明中称。

近年来，汇丰控股派息率一直高于很多同业，甚至在去年银行业获利增长放缓致使渣打银行(STAN.L)等竞争对手暂停派息时也是如此。

汇丰控股2016年派发的股息总计101亿美元，2015年为100亿美元，2014年为96亿美元。

截至6月的六个月，税前获利从上年同期的97亿美元增至102亿美元。此前接受访查的分析师平均预估为95亿美元。

汇丰控股表示，衡量财务实力的普通股一级资本比率在6月底时达到14.7%，三个月前为14.3%，上年同期为12.1%。

去年得到美国联邦储备委员会(美联储/FED)批准后，该行将汇回美国子公司的约80亿美元款项，这一比率还将进一步升高。

**在中国成立合资企业**

汇丰称，2017年上半年在亚洲的税前利润增长7%，为76亿美元，主要得益于香港的财富管理和保险营收增长。汇丰逾半数的获利来自于亚洲，其中多数来自香港和中国内地。

上月汇丰获准在中国与一个具有政府背景的基金成立一家投行合资企业，成为首家在这类企业中持有多数股权的外资银行，汇丰为此等待了20个月。

这个合资企业将让汇丰在中国扩张业务，是其扩大在经济发展较快的珠三角地区获利的关键部分。

欧智华周一告诉路透，合资企业将在12月开始运营，起初将有大约50名员工。他说这样汇丰可以承销和交易企业债券，从而增加获利。

欧智华将于明年卸任。他说如果即将上任的董事长杜嘉祺任命了外部人选来接替他，他最晚可以工作到2018年12月。杜嘉祺也是汇丰有史以来首位从外部选聘的董事长。(完)