招商公路拟换股吸收合并华北高速以实现A股上市

路透上海6月15日 - 停牌近一年的中国华北高速公路股份有限公司(000916.SZ)周四公告，招商局旗下的招商公路将以发行A股方式，与华北高速股东换股，后者退市并注销，招商公路承继A股资格实现上市。

本次换股吸收合并的发行对象为除招商公路以外，于合并实施股权登记日收市后登记在册的华北高速所有股东，包括未申报、无权申报或无效申报行使现金选择权的华北高速股东以及华北高速异议股东的现金选择权提供方。

招商公路在本次吸收合并前的总股本为56.23亿股，因本次吸收合并将发行股票5.55亿股。

华北高速的换股价格以定价基准日前20个交易日股票交易均价，即4.73元人民币/股为基础，并在此基础上给予25.4%的换股溢价率确定，即5.93元/股。但在今年实施利润分配后，换股价格根据除息结果调整为5.69元/股。

招商公路本次发行A股价格，在除息后最终调整为8.18元/股；另外，招商局集团向华北高速异议股东提供现金选择权，按利润分配方案调整后选择权价格为4.49元/股。

招商公路股东招商局集团、蛇口资产承诺：自招商公路上市交易之日起60个月内，不转让或委托他人管理本集团直接和间接持有的本次换股吸收合并前已发行的股份，也不由招商公路回购该等股份，不通过证券交易所集中竞价交易或大宗交易方式减持。

因筹划重大事项，华北高速股票自2016年6月24日起停牌，停牌前收报5.01元。因尚待审核，本次公告后，华北高速将继续停牌。(完)

参看详情，可点选深圳证券交易所 here