华融发起设立国内首家不良资产交易平台 注册资本5亿元

路透北京2月1日 - 中国资产规模最大的金融资产管理公司--中国华融(2799.HK)周四发起设立国内首家专注于不良资产交易的平台机构--华融中关村不良资产交易中心股份有限公司，注册资本5亿元人民币。

华融发布的新闻稿显示，该交易中心是由其联合北京奇步天下科技有限公司、北京市海淀区国有资产投资经营有限公司共同组建，华融持股58%。

华融董事长赖小民称，华融交易中心将专注“不良资产+互联网”领域，为不良资产及其他各类债权资产交易提供一站式服务，打造不良资产信息展示和交易平台。

“随着供给侧结构性改革深化和经济周期调整，低效和不良资产加快释放增加，传统的不良资产处置方式已不能充分满足现阶段市场发展的需要。”赖小民称。

他指出，华融交易中心将充分利用大数据、互联网、现代科技手段处置不良资产，打通价值链条，实现不良资产和互联网的嫁接，有效提高不良资产处置效率，丰富不良资产处置渠道，有助于引入社会资金盘活存量资产。

同时，将‘互联网’交易模式引入不良资产处置，将推动不良资产交易流程标准化、数据可视化和操作自动化。

中国华融成立于1999年11月1日，并于2015年10月30日在香港联交所主板上市。截至2017年6月末，其总资产达16,581.5亿元，净资产达1,700.6亿元；2017年上半年实现净利润164.0亿元，年化平均股权回报率22.6%。

近三年，中国华融商业化收购不良资产规模超过1万亿元，收购商业银行资产包规模连续三年占市场份额50%以上。（完）