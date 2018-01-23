华为与中兴削减游说支出 但找到其他途径来扩大影响

路透华盛顿1月22日 - 根据披露的支出情况，，在美国面临强大政治阻力的中国电信设备企业华为和中兴通讯(000063.SZ)去年大幅削减了游说支出。

尽管削减了游说支出，但他们找到其他途径来扩大影响，尤其是华为继续赞助电信业会议并以其他不必披露的方式撒钱。

根据周五向美国参议院披露的支出情况，华为技术有限公司2017年游说费用为5万美元，少于2016年的34.85万美元和2012年的120万美元，2012年华为首次登记了游说活动。

手机与网络设备生产商华为和手机制造商中兴通讯一直争取在美国销售更多产品，但却遇到阻力，批评者称他们在美国电信网络的存在会引起国家安全问题。

几名议员提出的一项议案，明确提出禁止任何使用华为与中兴通讯技术的美国企业竞标美国政府的合同。

中兴通讯的游说费用减少幅度不像华为那样突出。根据其提交的文件，中兴2017年第四季游说支出为9万美元，与第二季和第三季相同，但大幅低于第一季的24万美元。从2014年到2015年底，中兴每个季度的游说支出为13万到25万美元。

弗吉尼亚大学政治学者Larry Sabato表示，鉴于关于俄罗斯和中国的不利舆论环境，华为和中兴通讯采取等待时机的做法是明智的。(完)