焦点：华为与30余家电信商展开初步5G测试 CEO反驳美国安全担忧

路透巴塞罗那2月26日 - 中国电信设备生产商华为的轮值CEO胡厚崑周一表示，新一代5G无线网络的商用进展正在加快步伐，该公司已开始与30余家运营商一道进行商用测试。

在巴塞罗那2018年世界移动通信大会(MWC)上，胡厚崑对记者表示，如果一些国家政府或网络运营商担心华为产品可能引起安全威胁，他欢迎就此进行“事实性辩论”。

华为正力求与亚洲、美洲和欧洲各地区的大型电信运营商建立更加紧密的商业联系，使公司能够占据主导位置，引领全球未来5G网络的竞争，尽管美国认为华为引发了安全忧虑。

华为将近半数营收来自中国。胡厚崑表示，目前公司正在全世界许多大城市进行5G网路的商用测试，包括首尔、东京、伦敦、米兰和温哥华。

撇开潜在的商业利益不谈，这些协议还显示出许多美国的盟国并没有像华府那样的安全担忧。

被问及关于美国政府就华为在澳洲通讯网络建设中所扮演角色向澳洲政府提起安全关切的报导时，胡厚崑表示华为愿与有关当局合作来消除任何的担忧。

“我们很乐意与澳洲政府及电信运营商进行公开透明的磋商。在此事上，我们持非常积极和开放的态度。”

美国参议院本月推出一项议案，将禁止美国政府网络使用来自华为的设备，以防范中国的监听。胡厚崑对华府关于华为产品构成安全威胁的担忧予以反驳，称相关担忧系“毫无根据的怀疑”。

“这样的说法没有确凿的事实根据，我们对此深感遗憾，”当被问及这方面担忧时胡厚崑对记者称。

胡厚崑对美国国安官员的一个看法表示认同：安全威胁更加隐密地潜伏在这个由数以千计伙伴所构成的更广大供应链；而华为和其他网络供应商都必须仰赖这个供应链来开发、制造和分销产品至全世界。

**等待5G协议**

胡厚崑称，公司已与45家运营商签署5G实地测试协议。根据路透数据，近几年已公布约25个商用测试和实测协议。

路透数据显示，全球第二大移动网络供应商爱立信(Ericsson) (ERICb.ST)已公开发布38个5G运营合作伙伴；第三大移动供应商诺基亚则已披露与全球31家网络运营商进行5G实测。

诺基亚发言人说，诺基亚的前50大客户中，已有43家与公司签署5G研发协议。

胡厚崑说2018年将是5G商业化元年。

“我们看到5G技术的真实需求出现，”胡厚崑表示。

市场分析师称，当前4G无线网络成长在2015年达到顶峰，有望持续十年的新一轮5G网络升级周期将从2020年前后正式启动，移动设备行业期待借此实现发展。

华为公布2017年营收920亿美元，但增速放缓至15%，2016和2015年的增幅分别为32%和37%。

据中国媒体上个月报导，华为2018年的营收目标是超过1,020亿美元，按人民币计算意味着增速放缓至9%。

胡厚崑在回答路透的问题时表示，运营商、企业、消费者这三大业务均实现正增长，但他并未给出具体数字，称华为将于下个月公布2018年目标。(完)