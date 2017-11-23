汇顶科技6.65%股权转让予国家集成电路产业基金 股价涨停

路透上海11月23日 - 中国深圳市汇顶科技股份有限公司(603160.SS)周四公告，国家集成电路产业投资基金协议受让公司两股东出让股份共计3,020万股，占总股份比例6.65%。转让价格为93.69元人民币/股，支付对价总计28.29亿元。该股开盘即涨停。

本次出让股份的两个股东为汇发国际(香港)和霍尔果斯汇信股权投资管理合伙企业，其中前者出让股份为2,271万股，占总股份的5%，后者出让748.7万股，占比1.65%。

国家集成电路产业投资基金注册资本987.2亿元，主要持股比例为财政部36.47%、国开金融22.29%、中国烟草总公司11.14%、北京亦庄国际投资发展公司10.13%、中移动集团5.06%，其他股东14.91%。

公告称，本次股份收购，是为了发挥支持国家集成电路产业发展引导作用，支持汇顶科技成为全球人机交互及生物识别技术领导者，进一步提升其研发能力和技术水平，推动产品产业化应用，形成良性自我发展能力等，同时也为该基金出资人创造良好回报。

转让完成后，汇发国际持有汇顶科技股份比例为15.91%，汇信投资持股7.82%，国家集成电路产业投资基金持股6.65%。

汇顶科技周四开盘即涨停，报122.36元。(完)

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