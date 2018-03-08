（更正）中国进出口行董事长称部分金控公司具潜在风险隐患 必须高度关注

（更正：标题及内文首段”行长”有误，应为“董事长”。）

路透北京3月8日 - 中国全国政协委员、进出口银行董事长胡晓炼周四称，有些金融控股公司由于进行高负债扩张、高负债经营、公司治理不健全及规避监管，在市场环境、监管环境及政策出现变化时具有潜在的风险隐患，必须高度关注。

她在全国政协记者会上并指出，由于中国监管层对风险高度关注并采取分类施策而非”一刀切”的做法进行风险化解和处置，因此上述风险不会影响整个金融体系的稳定。

“这些机构有的属于比较大的机构，有的拿了非常全的金融牌照，...这种机构发生风险，它的市场传染性会比较强，有跨市场、跨机构和跨领域的传染。”胡晓炼称。

她表示，在处置风险中，中国监管层采取了分类施策的做法，对于一些杠杆率过高的企业，督促其主动降杠杆；对于一些脱离主业跑偏的企业，督促其回归主业；对于一些有违法行为的则进行司法处置。

“对于极端的情况，也有监管当局直接接管，”她称，“正是由于针对不同情况有针对性的分类施策，风险化解和处置做的非常平稳，不会在这个过程中再产生重大风险。”

全国政协委员、中央财经领导小组办公室副主任杨伟民在同一场合也谈到，去年国务院成立金融稳定发展委员会，目的就是监管现有机构监管不到位的制度上的漏洞。

“因为过去这类集团跨行业，可以钻一些监管的漏洞，现在党中央、国务院已经采取了一些措施，我相信随着监管的到位，把制度的笼子补齐扎牢，这样风险会得到有序化解，防止一个小的点的蝴蝶引发系统性的金融风险。”他称。（完）