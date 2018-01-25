韩国现代汽车第四季净利小升 但销售疲软和韩元走强构成压力

(新增股价表现和背景)

路透1月25日 - 韩国现代汽车(005380.KS)周四公布，第四季净利小升3%，但2017年获利为连续第五年下降，因韩元走强及在美国和中国的销售疲弱，挤压了现代汽车全年获利。

虽然这是现代汽车四年来首次录得季度净利增长，但分析师已然预期如此，因上年同期的基数很低。现代汽车2017年10-12月当季的营业利润则大幅下滑25%。

公司股票在业绩公布后一度下跌1.6%。现代汽车在主要市场的销售都承压，部分源于公司对于运动型车(运动休旅车，SUV)的需求增加反应太慢。

现代汽车公布，截至12月底的第四季净利为1.03万亿韩元(9.7161亿美元)，与汤森路透I/B/E/S调查的21位分析师平均预计的1.09万亿韩元大致相符。

但当季营收减少0.2%至24.5万亿韩元。

该公司2017年净利润降至至少2010年以来最低水平，此前韩国部署美国反导弹系统的决定导致中韩外交关系紧张，对中国市场销售造成严重冲击。

中韩外交关系缓和已使中国市场销售前景略有好转，中国是全球最大的汽车市场。但现代汽车目前面临挑战，在偏长的产品周期中需降低对轿车业务的依赖，推出更多流行SUV车型，如改款胜达(Santa Fe)。

此外还有其他不利因素，例如韩元走强。

韩元兑美元KRW=KFTC在去年第四季上涨7%后，又在今年1月8日触及近三年半以来的盘中最高水准，打击了韩国出口产品的价格竞争力，并侵蚀从海外汇回的获利。

现代汽车和起亚汽车预计，2018年两家公司汽车销量合计将增加4%至755万辆。两家公司2017年汽车销量连续第三年未达到目标。

在业绩公布后，现代汽车股价一度触及154,000韩元的盘中低点。

企业汽车将在周四稍晚公布业绩。

现代汽车业绩图表：tmsnrt.rs/29woe2n (完)