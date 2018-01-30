现代“圣达菲”六年来首次换代 寄望其扭转美国市场颓势

路透首尔1月30日 - 韩国现代汽车(005380.KS)周二公布了新一代的“圣达菲”，希望这次换代能扭转销售下滑的势头，尤其是在主要市场美国。这也是该款汽车六年来首次换代。

圣达菲是现代汽车在美国和韩国销售最好的SUV车型。换代后的新圣达菲车身加长，空间加大，并增加了停车时后部向物体靠近时的预警等安全装置。

新圣达菲在韩国的媒体“见面”活动上向公众展示了真容，正式推出要在2月。

现代汽车未披露其他细节，但一位消息人士表示，全新圣达菲有2.0升和2.2升两款柴油发动机可供选择，配置了能效更高的八速变速箱、以及在现代捷恩斯(Genesis)高档轿车中配置的半自动驾驶功能。

“全新圣达菲将是我们今年的主力车型，”该了解现代内情的消息人士匿名告诉路透。他未获准向媒体透露情况。

“我们对这款车型抱有很大希望，”他说。现代汽车不予置评。

上周现代汽车公布的年度业绩创下七年来最差，因该公司对SUV市场的兴起反应过慢，并受到韩国与中国外交问题的影响

本币走强也对现代汽车不利，因这侵蚀了从海外汇回的获利，同时损及其对美国等市场的出口价格竞争力。

“圣达菲的任务是挽救现代在美国的市占率，任重而道远，”Hi Investment & Securities资深汽车业分析师Ko Tae-bong表示。

尽管美国去年SUV及卡车销售成长4%，但款式老旧的圣达菲销售下滑了25%。

这款车预料将在今年第三季登陆美国市场，Ko称这也是“提高现代汽车阿拉巴马州厂利用率的关键。”

去年现代汽车美国销售下滑12%，成为美国市场表现最差的业者，这是受到索纳塔(Sonata)及伊兰特(Elantra)轿车的保守设计，以及缺乏完整SUV产品线的影响。

现代汽车表示，将会藉由推出一小型SUV及大型SUV来扩大SUV产品线；目前该公司的三款SUV车种分别是科纳(Kona)、途胜(Tucson)及圣达菲。(完)