（修正）现代汽车欲借新款小型SUV突破困境 因其在中国的销售下滑

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路透韩国高阳市6月13日 - 韩国现代汽车(005380.KS)针对欧美发达市场和韩国推出首款小型运动型车(运动休旅车，SUV)，以努力抵消其在中国销售下滑的困境，并试图赶上本领域内的竞争对手。

现代汽车称，将在明年推出电动版的运动型Kona车，并于2020年前推出一款较小型SUV和一款大型SUV。

目前看来，现代汽车销量料将连续第三年低于目标，因其主打的小型轿车不受欢迎，而且中韩关系紧张，冲击了现代汽车在中国这个其最大市场上的销售。

现代汽车及其关联企业起亚汽车(000270.KS)此前只在新兴市场出售小型SUV，错失了此类型汽车在韩国及欧美的强劲发展机会。

现代汽车援引IHS Automotive的数据称，小型SUV在全球属于表现最好的轿车，2010-2016年的年均增长率达46%。

“尽管全球SUV市场接近饱和，但我们认为与大型SUV相比，微型或小型SUV有更多的增长空间，”现代汽车副董事长郑义宣在首尔附近举行的一场发布会上说道。

现代汽车周二在韩国发布了Kona，并表示将于8月在欧洲、12月在美国推出该小型SUV。其目标是明年在全球范围内售出超过20万辆Kona。

现代汽车和起亚1月时曾表示，计划将今年的全球销量提高5%，但1-5月其总销量下降7%，受在中国和美国销售放缓影响。

郑义宣还称，现代汽车将加速与思科(CSCO.O)、百度(BIDU.O)和优步等科技企业在联网或自动驾驶汽车方面的合作。

现代汽车股价收涨1.2%，韩股综合股价指数<.KS11收高0.7%。(完)