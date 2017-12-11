韩国现代汽车称明年将面临来自日圆贬值带来的巨大阻力

路透首尔12月10日 - 韩国现代汽车(005380.KS)智库表示，明年韩国汽车制造商将面临日圆走软带来的巨大阻力，日圆贬值将对丰田汽车(7203.T)等日本同业构成提振。

该智库表示，日圆下滑将加剧主要市场的竞争，比如中国和美国市场，2018年这两个市场的总体需求料将减少。

该智库预计，明年每100日圆将兑978韩元，今年为1,018。

该智库指出，青睐货币和财政刺激政策的安倍晋三11月再次当选日本首相，预示日圆将进一步走软。

丰田汽车11月将全年营业利润预估上调8.1%，因预期日圆贬值将提振获利，尽管北美业务正受到激烈竞争带来的冲击。

“明年汇率环境料将恶化，”智库Global Business Intelligence Center董事Lee Bo-sung周五在新闻简报会上表示。

“鉴于与日本车企的竞争关系，日圆贬值预计将成为明年韩国车企面临的最大挑战，”Lee称。

他表示，由于日圆下跌，韩国汽车与日本汽车之间的价格差距已经缩窄。例如，现代索纳塔(Sonata)轿车的价格在2011年美国市场要比本田(7267.T)的雅阁(Accord)便宜10%，而今年差距缩小至仅为2%。

他指出，日圆贬值和获利增加还使得日本车企能够在中国及其他新兴市场增加投资并扩大市场份额，而这些市场正是现代的大本营。

现代汽车今年至今的净利骤降近三分之一，并且很可能远达不成年度汽车销售目标，因其未能就消费者兴趣转向运动型车(运动休旅车，SUV)做好准备，并且受累于中韩外交争端。

现代汽车周五表示，计划明年在美国推出三款SUV--重新设计的Santa Fe、Kona和Tucson。在中国，现代和起亚计划明年推出三款针对本地市场的小型SUV。(完)