（更正）现代汽车考虑在美国工厂投产SUV和皮卡车型--媒体

（更正：第四段译文有误，改为“我们一直在考虑所有产品在个别市场的可能性”，非“我们一直在考虑在单一市场引入所有产品的可能性”。）

路透首尔11月10日 - 《首尔经济日报》(Seoul Economic Daily)报导称，韩国现代汽车005380.KS正在考虑在旗下唯一的美国工厂生产途胜(Tucson)和Kona两款SUV以及皮卡车型，以扭转销量的下滑。

报导援引匿名的行业人士称，现代计划在2021年在美国阿拉巴马州的工厂生产Tucson和皮卡车型。该工厂目前生产索纳塔(Sonata)和伊兰特(Elantra)轿车以及胜达(Santa Fe)SUV。

现代汽车对路透表示，还没有就未来在美国生产SUV事宜做决定。

“我们一直在考虑所有产品在个别市场的可能性，”其在一份声明中称。

报导称，为了提高SUV生产，现代汽车将把该美国工厂的产能从目前的38万辆提升至45万辆。现代汽车则否认其有扩大美国产能的计划。

现代汽车高管Michael J. O‘Brien此前曾对路透称，该公司计划在美国推出皮卡。知情人士称，这款车型料将于2020年末生产，可能建在阿拉巴马(Alabama)。

O‘Brien还称，如何增产是“头号问题”，尤其是“供应短缺”的途胜(Tucson)。

他表示，小型SUV车型Kona“至少在最初阶段”将来自韩国。这款车明年初将在美国推出。(完)