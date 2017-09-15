现代汽车推出新款捷恩斯运动轿车 巩固豪车市场地位

路透首尔9月15日 - 韩国现代汽车(005380.KS)周五在首尔推出高阶车系捷恩斯(Genesis)的新款轿车，期能巩固该品牌在豪华车市场区块的地位，并填补该公司缺乏强势运动型车(运动休旅车，SUV)产品线的空缺。

美国流行乐歌手Gwen Stefani将会在G70车型发表晚会上献唱，约有10,000人将参与此活动；G70是第三款挂上捷恩斯名号的轿车，但是是首部全面以捷恩斯这个高阶品牌营销的车款。

这款四门运动型轿车物有所值，起价为33,000美元，挑战的对手包括关系企业起亚汽车(000270.KS)的Stinger以及宝马汽车的(BMWG.DE)3系列轿车。

不过分析师表示，G70将无法解决现代汽车在美国遭遇的困境，美国当地市场SUV产品相当火爆，之前两款的捷恩斯品牌轿车都未能热销。

G70周五将在韩国首秀，明年初登陆美国市场。现代汽车并没有指明何时会亮相中国和欧洲市场，在这两个高端轿车市场仍是德系车一家独大。

现代汽车预期G70轿车全球年销量将会超过60,000辆。

现代汽车曾表示，捷恩斯系列车将在2021年前增至六款，包括两款SUV和一款电动版。

现代汽车捷恩斯部门主管Manfred Fitzgerald对记者表示，捷恩斯的下一款车型将是SUV，但没有进一步详述。

现代在中国市场第二季销量重挫60%以上，归因于缺少强有力的SUV竞争以及中韩两国在核武问题上的政治紧张局势。

据美国研究公司Autodata，今年1-8月，现代汽车在美国市场的销量中SUV占到了35%，远低于行业内62%的比率。(完)