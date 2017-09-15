FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
现代汽车推出新款捷恩斯运动轿车 巩固豪车市场地位
频道
专题
综述：十九大报告详述中国梦实现路径 经济发展终极目标“以人为本”
中共十九大
综述：十九大报告详述中国梦实现路径 经济发展终极目标“以人为本”
背景资料：谁将雀屏中选成为下任美联储主席？
时事要闻
背景资料：谁将雀屏中选成为下任美联储主席？
分析：高通要在中国狙击苹果 漫漫诉讼路不易走
深度分析
分析：高通要在中国狙击苹果 漫漫诉讼路不易走
图片Reuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#国际财经
2017年9月15日 / 早上6点22分 / 1 个月前

现代汽车推出新款捷恩斯运动轿车 巩固豪车市场地位

1 分钟阅读

路透首尔9月15日 - 韩国现代汽车(005380.KS)周五在首尔推出高阶车系捷恩斯(Genesis)的新款轿车，期能巩固该品牌在豪华车市场区块的地位，并填补该公司缺乏强势运动型车(运动休旅车，SUV)产品线的空缺。

美国流行乐歌手Gwen Stefani将会在G70车型发表晚会上献唱，约有10,000人将参与此活动；G70是第三款挂上捷恩斯名号的轿车，但是是首部全面以捷恩斯这个高阶品牌营销的车款。

这款四门运动型轿车物有所值，起价为33,000美元，挑战的对手包括关系企业起亚汽车(000270.KS)的Stinger以及宝马汽车的(BMWG.DE)3系列轿车。

不过分析师表示，G70将无法解决现代汽车在美国遭遇的困境，美国当地市场SUV产品相当火爆，之前两款的捷恩斯品牌轿车都未能热销。

G70周五将在韩国首秀，明年初登陆美国市场。现代汽车并没有指明何时会亮相中国和欧洲市场，在这两个高端轿车市场仍是德系车一家独大。

现代汽车预期G70轿车全球年销量将会超过60,000辆。

现代汽车曾表示，捷恩斯系列车将在2021年前增至六款，包括两款SUV和一款电动版。

现代汽车捷恩斯部门主管Manfred Fitzgerald对记者表示，捷恩斯的下一款车型将是SUV，但没有进一步详述。

现代在中国市场第二季销量重挫60%以上，归因于缺少强有力的SUV竞争以及中韩两国在核武问题上的政治紧张局势。

据美国研究公司Autodata，今年1-8月，现代汽车在美国市场的销量中SUV占到了35%，远低于行业内62%的比率。(完)

编译 张明钧/孙茉莉; 审校 王洋/高琦

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below