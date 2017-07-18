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美股业绩：IBM季度营收不及预期，股价盘后下跌2%
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2017年7月18日 / 晚上9点14分 / 18 天内

美股业绩：IBM季度营收不及预期，股价盘后下跌2%

路透新闻部

1 分钟阅读

路透7月18日 - 国际商业机器(IBM)公司周二公布季度营收不及分析师预期，因包括云和人工智能服务等高利润业务增长放缓，同时，对传统技术服务的需求下降。

道指成分股IBM在周二盘后交易中下跌2%，至150.78美元。

IBM近年来将焦点转向所有业务中一些有增长的领域，例如云、网络安全和数据分析等，以应对硬件和软件业务增长放缓带来的影响。

在截至6月30日的第二季，这些被IBM称为“策略要务”的项目营收增长5%。但不及之前几个季度创下了的双位数百分比增幅，这可能加重市场对该公司重振业务步伐的担忧。

不过，IBM表示，“策略要务”营收较上年同期增长11%，至341亿美元。

IBM规模最大的业务，科技服务和云平台业务营收下跌5.1%，至84.1亿美元。根据金融数据和分析公司FactSet，分析师平均预期为85.8亿美元。

总营收下滑4.7%，至192.9美元，为五个季内最大跌幅。自2011年以来，IBM从未实现过年营收增长。

根据汤森路透I/B/E/S，分析师预计IBM第二季营收为194.6亿美元。

IBM第二季净利下降至23.3亿美元，或每股收益2.48美元，上年同期分别为25.0亿美元或2.61美元。

扣除一次性支出，IBM每股盈利2.79美元，根据汤森路透I/B/E/S，分析师预计每股盈利为2.74美元。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)

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