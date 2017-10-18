IBM季度营收超预估 受益于云和网络安全业务

路透10月17日 - 国际商业机器(IBM)公司(IBM.N)将业务重心转向云和网络安全的策略助其季度营收超过华尔街预估。该公司称，其最新主机获得“广泛的采用”。

该公司股价周二在盘后交易中涨近5%至152.80美元。

IBM首席财务官Martin Schroeter对路透表示，公司主机业务营收在第三季跳涨60%，并称该业务受益于新推出的Z14。

“Z系统的表现超过我们的预期，可能帮助提振整体获利，”Edward Jones分析师Josh Olson表示。

在执行长罗睿兰的带领下，近几年IBM将业务重心转向所有业务中一些有增长的领域，例如云、网络安全和数据分析等，以应对硬件和软件业务增长放缓带来的影响。

在截至9月30日的第三季，这些被IBM称为“策略要务”的项目营收增长11%，至88亿美元。

IBM第三季总营收同比下降0.4%至191.5亿美元，为2016年第三季以来最小季度降幅。

IBM营收以连降22个季度，因该公司继续退出一些传统业务，并发展“策略要务”。

根据汤森路透I/B/E/S，分析师预计IBM第三季营收为186亿美元。

公司第三季净利降至27.3亿美元或每股盈利2.92美元，上年同期分别为28.5亿美元或2.98美元。

不计入一次性项目，IBM每股盈利达到3.30美元，超过分析师预估的3.28美元。(完)