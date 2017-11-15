IBM敦促美国国会议员“缩小”针对中国投资的议案

路透华盛顿11月14日 - 路透周二看到的一封信函显示，IBM(IBM.N)敦促国会议员采取不同的应对策略，不要因为担心中国的军事行动和窃取知识产权的问题而收紧外国投资规定。

IBM向有关议案的发起议员以及连署议员发出信函。这封日期为11月9日的信函称，该公司担心此类议案将不必要地扩大美国外资审议委员会(CFIUS)的权限，导致该公司的日常交易也陷入停顿。

“按照提案中的说法，CFIUS将变成超越出口的控制机构，可以单方面限制美国企业在海外开展业务的能力，让外国竞争者趁虚而入占据全球市场，”IBM负责政府与监管事务的副总裁Christopher Padilla表示。

IBM敦促议员转为更新出口控制规定，以缓和他们的担忧。

共和党参议员科尔宁(John Cornyn)在参议院提交了相关议案，而共和党人Robert Pittenger在众议院也提交了相同内容的提案。

这些法案能让CFIUS挡下较其目前审核规模还要小的投资案，并增加新的国家安全因素供CFIUS考虑，比如说美国民众的社会安全号码等个资是否有在交易案中外泄的疑虑。

科尔宁周二在战略与国际研究中心的演说中宣称，由于中国的军事发展，这些法案有其必要性。

“除非这样的趋势有所改变，否则有朝一日我们可能成了自家的科技所对付的目标，这可不容发生。我们始终必须面对与中国某种程度上的军事对立，”他表示。

科尔宁表示，他希望在年底前就这些法案举行参议院听证会，随后进入委员会流程。

IBM并未回应对该封信函的置评要求。(完)