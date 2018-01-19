IBM第四季营收转增 但盘后跌约4%整理近期涨势

路透1月18日 - 国际商业机器(IBM)公司(IBM.N)周四公布第四季营收增长，为23个季度以来首次，且超过分析师预期，因公司将业务重心转向云计算和网络安全服务领域的策略取得成效。

不过IBM周四盘后股价下挫约4%。该公司在去年10月预计可能恢复增长，之后其股价累计上涨约16%，今年迄今涨幅约为10%。

“IBM业绩达到目标，因此我认为股价下跌是因为过去18天股价大幅上扬...所以是回吐了一点点先前的涨幅，”Pivotal Research分析师Lou Miscioscia表示。

不计入近期美国税改相关的一笔费用，IBM季度获利刚好略高于分析师预估，该公司对于税改对当前年度业绩的预期影响并未详加说明。

“重点在于2018年情势的不确定性，而税改占了其中很大一部份，”CFRA分析师David Holt表示。

为应对硬件和软件等传统业务放缓，近几年IBM将关注焦点转向了云计算、网络安全和数据分析等高利润率“战略要务”部门。

这些业务在近几季帮助减缓了营收下滑的速度，并最终在第四季实现了营收增长。根据汤森路透I/B/E/S，华尔街预计IBM当前季度以及下一季度营收均将增长。

IBM的“战略要务”包括云计算业务。云计算即企业使用数据中心远端网络来取代自有硬体，以降低成本。

IBM第四季云计算业务增长30%。所有“战略要务”业务营收增长17%。

IBM第四季总营收增长3.6%，至225.4亿美元，超过分析师平均预期的220.6亿美元。

IBM从一年前的获利45亿美元转为亏损10.5亿美元，主要是受到一项55亿美元的税改相关支出影响。经调整后的获利为每股5.18美元，比分析师的预估高出0.01美元。(完)