债券通开创新格局 助力人民币国际化和汇率稳定--工银国际

路透北京7月3日 - 工银国际最新研究报告称，透过香港把内地债券市场与国际投资者连接的债券通今日正式启动，标志着内地资本市场进一步对外开放的里程碑；措施将可为内地债券市场引入新的投资者，也为香港的金融业发展带来新的业务机遇，并助力人民币国际化和人民币汇率稳定。

债券通的影响并不仅限于内地和香港的资本市场。它把通往内地资本市场的大门进一步向国际投资者打开，提供一更直接投资到境内债券的渠道，这将为全球资产配置带来新的格局，为香港金融发展注入新动力，也为全球资本市场带来新格局。

报告全文如下：

透过香港把内地债券市场与国际投资者连接的「债券通」于7月3日正式启动，这也标志着内地资本市场进一步对外开放的里程碑。措施将可为内地债券市场引入新的投资者，也为香港的金融业发展带来新的业务机遇，并助力人民币国际化和人民币汇率稳定。中国作为全球第二大经济体，拥有全球第三大的债券市场，「债券通」的影响并不仅限于内地和香港的资本市场。它把通往内地资本市场的大门进一步向国际投资者打开，提供一更直接投资到境内债券的渠道，这将为全球资产配置带来新的格局。

开放资本市场，助力人民币国际化。资本市场引颈以待的「债券通」7月3日正式开通，为境外投资者进入国内债券市场提供一更为便捷的渠道，也标志着国内资本市场进一步对外开放的重要里程碑。「债券通」开通的不单是二级市场交易，更把境内一级市场发行向境外投资者开放。相对现时的沪港通和深港通，「债券通」的开放程度更进一步。「债券通」也为国内债券市场引入更多的中长期投资者，有助优化投资者结构，推动直接融资。其中，中国农业发展银行和国家开发银行将于今明两天，面向包括境内和境外的投资者招标发行金融债，为「债券通」的开通揭开第一页。「债券通」也将有助满足加入SDR后市场对人民币资产的额外需求，并助力人民币国际化。欧洲央行于6月中宣布，已完成了首笔规模相当于5亿欧元的人民币外汇储备投资。随着投资渠道进一步扩大，预期机构、企业对人民币的需求也将提升，长远也有利人民币汇率的稳定。

为香港金融发展注入新动力。随着「债券通」的开通，进一步开拓香港与国内资本市场互联互通的桥梁。这将鼓励更多的人民币投资产品在香港推出，进一步巩固其作为全球领先离岸人民币中心和资产管理中心的地位。虽然「债券通」初期只开通北向交易，但互联互通、双向流动是发展大趋势，南向业务必将适时开通。这也将为香港的债券市场带来新的资金、新的投资者。未来一级发行的开通，更可强化香港作为国际融资中心的功能。我们也期望股本市场的首次发行未来也可实现互联互通。在一带一路战略，并配合香港在法制、资金流等各方面的优势下，这些措施将可让香港继续扮演其作为国内与国际间超级联系人的角色，并为香港金融业带来新的业务机遇。

为全球资本市场带来新格局。「债券通」的影响并不仅限于内地和香港的资本市场，它对全球资本市场的影响也是不容忽视的。中国作为全球第二大经济体，并且拥有全球排名第三的债券市场，但国际投资者对中国相关资产的配置与中国的经济实力明显不匹配。互联互通的措施，开放了国际投资者进入内地资本市场的大门，将可为全球资产配置带来新格局。考虑到中国经济的增速，以及其债券相对较高的收益率，预期将可吸引到更多的中长期资金投入。MSCI近期公布把A股纳入其指数的计划，正是考虑到沪港通和深港通带来的作用。同样地，「债券通」也将会助力内地债券纳入国际债券指数中。这些变化，将会为全球资本市场开创新的格局。（完）