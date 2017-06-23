工行称统计海外信贷属常规工作 目前没有抛售相关客户的债券

路透北京6月23日 - 以资产计中国最大商业银行--工商银行(601398.SS)(1398.HK)新闻发言人周五表示，因为目前工行正在开展客户授信工作，所以需要对在海外有业务的客户进行信贷数据统计和并表管理，属于常规工作，这并不表示要压缩这些客户的授信。

“目前工行也没有抛售这些客户的债券，”工行提供的新闻稿证实称。

针对自媒体上关于工商银行排查多家国内企业在其海外机构授信风险的传言，该新闻发言人表示，“有些人过度解读了相关信息。”

这显然是对周四网络流传有关银行下发通知，抛售包括万达、复星医药等公司在内债券的回应。根据市场人士提供的信息，某家国有大行的海外分行于近期发布通知称，根据银监会的要求，总行指示各分行将上述提及的几家企业的并购贷款、内保外贷等跨境业务风险情况进行说明。

周四因市场传言出现暴跌的复星医药(600196.SS)(2196.HK)及其母公司复星国际(0656.HK)当日晚刊登简短公告称，公司目前生产经营正常，不存在应披露而未披露的重大事项或内幕信息。

万达集团周四午间已经发出声明表示，网上有人恶意炒作中国建设银行(601939.SS)等银行下发通知抛售万达债券一事，经了解，建行等银行从未下发此类通知，网上炒作属于谣言。

中国万达集团旗下上市公司--万达电影股份有限公司(002739.SZ)周五早间发布公告称，控股股东万达投资计划自今日起三个月内增持公司股份，累计增持金额不超过10亿元人民币。（完）