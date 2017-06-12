《程实专栏》国际评级机构对中国造成的评级偏误与外溢冲击将成常态

（作者程实为中国工银国际研究部主管、首席经济学家，本文仅代表其本人观点。）

“浅明不见深理，近才不睹远体”。5月24日，穆迪将中国主权信用评级由Aa3下调至A1。从下调原因来看，此举依然延续了国际评级机构对中国经济的刻板偏见，夸大中国政府债务风险，曲解中国供给侧改革实践，进而产生了背离中国经济现实的评级偏误。

本轮金融危机以来，中国作为全球经济的“稳定锚”，积极提供着逆周期的全球治理公共品。因此，这一评级偏误虽然对中国经济本身影响有限，但是将大概率产生多层次的外溢冲击，加剧全球经济的顺周期波动，恶化全球复苏的中长期前景。

有鉴于此，我们认为，在全球博弈乱局下，国际评级机构造成的评级偏误与外溢冲击将成为常态。长效化的预期管理有望消解常态化的负面冲击，有力支持中国和全球经济的长周期复苏。

**评级偏误源于刻板偏见**

对于三大国际评级机构而言，本次下调中国主权信用评级是1999年以来的首例。但是下调原因并无新意，依然沿用了政府债务高企、改革推进迟缓、经济增速下滑等针对中国经济的刻板偏见。这些偏见叠加国际评级机构的利益诉求，导致评级分析脱离中国经济现实，曲解中国政策实践，进而推导出严重偏误的评级判断：

第一，刻板偏见夸大中国政府债务风险。在风险端，近年来中国政府负债水平虽然有所提升，但是债务总量占GDP的比重仍然较低，具有充裕的政策空间和相对优势。根据IMF预测数据，2018年中国政府总负债占GDP的比重为52%，不仅未触及欧盟60%的警戒线，亦明显低于日、美、德、法、英等主要发达国家的同期水平。在风控端，与欧美国家的“小政府”不同，中国国有经济体量庞大，各级政府也持有充足的可变现资产，因而具备更高的实际偿债能力。并且，根据学理，解决政府债务问题的关键在于经济增长。当前中国经济增速既远高于发达国家，也远高于10年期国债收益率的绝对水平。这不仅推动中国财政收入平稳增长，也使中国政府能够承受更大幅度的融资成本上升，进一步降低了债务违约的可能性。因此，无视上述差异，将欧美政府债务风险的标准生搬硬套于中国政府，必然盲目高估中国政府债务风险。

第二，刻板偏见曲解中国供给侧改革实践。一方面，国际评级机构误解中国政策搭配。危机十年的经验表明，传统的需求侧刺激已近瓶颈，全球经济的结构性问题亟待解决。因此，中国政府率先推进供给侧改革，提振全要素生产率，重塑经济长周期复苏动力。在此过程中，财政刺激仅作为适度扩大总需求的辅助手段，用以营造稳定的经济环境和良好的企业盈利空间，从而更快推进“三去一降一补”。因此，债务水平的上升在速度和程度上都相对有限。国际评级机构囿于传统政策框架，以美国、日本等国家的大规模财政刺激来理解中国的政策创新，以致得出中国债务水平将持续上涨的谬论。

另一方面，国际评级机构误判供给侧改革进程。遵循供给侧改革的内生逻辑，“三去一降一补”首先落地，改革成本在前期集中释放，必然会造成暂时性的困难。但是，短期来看，由于政策搭配合理，去年至今中国经济反弹强劲，有效对冲了短期阵痛。

长期来看，目前“三去一降一补”已取得实质性成果，改革红利将渐次显现，助推中国经济“腾笼换鸟”、“凤凰涅盘”。国际评级机构聚焦短期阵痛，忽视长期红利，因此低估了供给侧改革下中国经济的中长期增长潜力。此类误判在去年就已经显现。去年三月，穆迪和标普先后下调中国评级展望。但是此后至今，中国经济走势不弱反强。在IMF的五次预测中，中国经济的预期增速获得4次调升，1次调平，表现大幅优于其他主要经济体。

**评级偏误引发外溢冲击**

国际金融危机后，中国成为全球经济的“稳定锚”，积极提供着逆周期的全球治理公共品。国际评级机构的评级偏误，虽然对于基本面稳健的中国经济影响有限，但是将大概率产生多层次的外溢冲击，加剧全球顺周期风险，拖累全球经济复苏。

第一，中国经济为全球贡献“逆周期”因子。宏观乱纪元中，全球经济复苏长期疲弱，经济政治风险相互交叠，经济全球化持续退潮。中国主动承担大国责任，积极提供全球治理的公共品，从三个方面降低了全球经济的顺周期波动。

其一，中国持续推动全球治理新变革，与美国共同构成全球经济的“双核稳定器”。中国经济的稳定性资源，通过全球价值链条传导至世界范围，拉动全球贸易和投资的复苏。

其二，“一带一路”建设突破全球治理困局。基于“互联互通”和国际产能合作，“一带一路”加快要素流动和区域融合，消解沿线经济的结构性矛盾；开启“多元化”的全球化新浪潮，推动全球经济再平衡。

其三，中国提出并践行“共商、共建、共享”的全球治理理念。这一新理念正逐步取代以邻为壑的“零和博弈”思维，加强了各国政策协同，抵制了民粹主义、保护主义和孤岛主义的冲击。

第二，评级偏误加剧全球“顺周期”风险。历史经验表明，国际评级机构的评级变化具有“顺周期”性，不仅无助于风险的前瞻预警，还会增强市场恐慌并放大周期波动。早在欧债危机中，三大国际评级机构就因此饱受欧盟批评。本次下调中国主权信用评级，同样带有鲜明的“顺周期”特征，损伤了中国与各国做出的“逆周期”努力，进一步扩大了全球经济复苏的不确定性。

首先，由于中国经济具有系统重要性，唱衰中国经济，将严重冲击众多国家的经济增长预期，抑制全球经济的复苏。根据IMF的研究，如果中国经济增速下降1%，全球经济增长在短期内将损失0.23个百分点，亚太地区（除印度）也将受到0.06至0.17个百分点的增长损失。

其次，主权信用评级的下降，将抬升中资企业的海外融资成本。这一定程度上阻碍了中资企业“走出去”的步伐，限制了其对“一带一路”沿线经济的“造血”作用和稳定功能。

最后，国际评级机构紧盯自身利益，损害全球经济复苏的整体利益；无视中国等新兴市场的经济现实，人为利用评级差异扭曲资本流向。此举将动摇各国在危机中的合作意愿，促使全球博弈重返以邻为壑的传统模式，加剧全球政治经济的冲突与震荡。

**预期管理消解负面冲击**

对于中国经济，评级偏误的负面冲击主要源于预期渠道：通过增强中国经济的外部看空压力，影响国内外资本流向，削弱中国经济转型升级的资本助力。今年初击溃人民币“贬值心魔”以来，中国政府已经探索出预期管理的有效措施。本次评级下调后，相关政府部门第一时间做出回应，与市场进行了充分沟通。由此至今，与内外债偿还能力挂钩的国债收益率、人民币汇率均无异常波动，表明市场预期已得到正确引导。

值得重视的是，在全球博弈乱局之下，国际评级机构的评级偏误与外溢冲击将成为常态。为支持国内和全球经济的稳定复苏，中国需要积极履行大国职责，以长效化的预期管理消解常态化的负面冲击。第一，增强在全球治理中的引导能力。面对外部挑战，中国金融需要更加深入地参与全球治理，将经济实力转化为国际体系中的规则引导力和秩序影响力；同时，着力提高中资评级机构的业务能力和国际地位，破除对国际评级机构的过度依赖。

第二，优化政府与市场的信息交流机制。以市场语言加强政策解读，让市场更清晰地理解中国宏观政策搭配和供给侧改革进程；以开放透明的信息沟通，打破信息不对称性，消解外部看空压力，坚定市场对中国经济的正面预期。（完）