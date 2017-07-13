中国工商银行推FOF指数 基金业协会希望银行与基金深度合作

路透上海7月13日 - 中国工商银行(601398.SS)与中证指数公司合作编制的“中证工银财富基金指数”周三正式发布。中国基金业协会副秘书长郑富仕昨表示，希望商业银行等基金销售机构能够和基金管理公司深度合作，深入挖掘客户需求，共同为投资者提供优质产品，共进公募基金的发展。

中证工银财富基金指数是全市场的FOF（基金的基金）指数，是国内首款银行财富管理定制基金指数。

据基金业协会官方微信，郑富仕在该指数推出仪式上的致辞中指出，银行可以协助基金管理公司开发优质产品，增强客户粘性。销售机构能够更为广泛、深入的收集投资者需求，可将这些需求反馈至基金产品设计过程中。例如，随着国内养老理财需求的不断增长，银行等销售机构可根据投资者的实际需求，为中国公募基金FOF产品的发展发挥自身优势。

他还表示，随着客户理财需求的个性化、多元化，银行等销售机构已经逐步由传统代销模式向大类资产配置服务发展。

“希望在这一过程中，销售机构能够通过专业化服务为投资者提供全方位的理财解决方案，以替代个体性、投机性的投资行为。”他说，银行等机构可将稳定资金引入优秀公募基金，充分发挥公募基金工具化属性，以实现大类资产配置-投资工具-基础市场的良性循环体系。

据多家基金管理公司人士透露，海富通改革驱动混合型基金、国泰估值优势基金、东方红产业升级混合型基金等一批基金入选首批基金池。

中证工银财富基金指数的编制原则，是从基金公司、基金产品、基金经理三个维度，构建综合评估体系，总分排分居前的基金进入待选样板基金。据国内媒体报导，周三最终公布的该指数，其基金池涵盖28只股票型和混合型基金样本。（完）