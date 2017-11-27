工行与京东联手推出国内首个场景融入式数字银行“工银小白”

路透北京11月27日 - 以资产计中国最大商业银行--工商银行(601398.SS)(1398.HK)和中国第二大电商企业京东(JD.com)(JD.O)子公司京东金融(JD Finance)周一宣布，联手推出国内首个场景融入式数字银行“工银小白”。双方还将在包括线下主题网点共建、无人贵金属店等多个领域开展合作，全面打通银行线上线下的个性化服务。

双方在全面合作产品发布会上宣布，此次推出的“工银小白”对银行部分传统业务进行了创新。如通过此产品，客户只需在线上申请存款证明等资信证明服务，京东就可以将工行开具的存款证明配送到家。而另一产品“无人贵金属店”则采用多屏互动、体感交互等技术，让客户可以在网点更直观便捷地获取产品信息。

“工行互联网金融战略正向“智慧银行”升级发展，通过将金融服务能力输出到生产生活的各类场景，致力于为社会公众提供更简单、更高效、更随心的金融服务体验。”工商银行副行长李云泽表示。

他并称，工行将积极与优质外部机构开展用户共享、信息互通、能力协同等合作，推进金融服务场景创新与拓展，并以更加突出网络化、线上化、移动化为主要合作方式，突出用户、信息等优势资源的互补和共享，实现金融服务与用户场景的无缝对接与嵌入。

京东金融CEO陈生强表示，京东金融力图用产品和金融科技能力为银行打造数字化和全场景化的无界金融，无界更多是指服务范围上的无界，而非是突破监管框架。

6月份京东集团董事局主席刘强东曾与中国工商银行董事长易会满宣布，双方将在金融科技、零售银行、消费金融、企业信贷、校园生态、资产管理、个人联名账户等领域展开全面深入的合作。（完）