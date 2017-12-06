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工银租赁与中国商飞再签55架C919飞机订单 为C919最大订单客户
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2017年12月6日 / 凌晨12点12分 / 更新于 14 小时前

工银租赁与中国商飞再签55架C919飞机订单 为C919最大订单客户

1 分钟阅读

路透北京12月5日 - 中国工商银行(1398.HK)(601398.SS)的全资子公司--工银金融租赁有限公司周二与中国商飞再签55架C919飞机订单，使工银租赁C919飞机订单总数达到100架，成为C919飞机最大订单客户。

工银金融租赁提供的新闻稿称，此次订购加上此前订购的30架ARJ21-700，以总订单130架飞机成为中国商飞研制的两款国产飞机的最大用户。至此C919订单总数达到785架。

2009年，工商银行和中国商飞双方签署了金融战略合作框架协议。工行旗下工银租赁于2011年和2015年先后采购了45架C919飞机和30架ARJ21-700飞机。此次增购55架C919飞机，使工行与中国商飞的战略合作关系更加紧密，双方在合作机制共建、市场营销推广、政策研究促进等方面的合作不断加深。

C919大型客机是中国首款完全按照国际民航规章自行研制、具有自主知识产权的大型喷气式民用飞机。2017年5月5日在上海成功首飞。11月10日，C919大型客机首架机从上海浦东顺利转场西安阎良开展试验试飞。

作为中国工商银行的全资子公司，工银租赁现经营和管理的飞机总数已超过500架，交付飞机300多架，客户遍布全球30多个国家和地区的近70家国内外航空公司客户，飞机总资产规模超过1,100亿元人民币。2016年底的排名中，工银租赁飞机机队规模已列中国第一，全球第五。（完）

发稿 沈燕; 审校 林高丽

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