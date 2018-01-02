纽约期市：ICE阿拉比卡咖啡涨至10月来最高，期糖和可可也上涨

路透纽约/伦敦1月2日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡价格周二在2018年首个交易日创下逾五个月以来最大单日涨幅，因空头回补和美元疲弱，原糖和可可升至约一个月来最高。

美元疲弱通常驱动以美元计价的商品的买盘，因美元下跌令这些商品对持有其他货币投资者来说更便宜。

因周一为新年假期，ICE软商品期货和期权市场休市。

3月阿拉比卡咖啡收高4美分，或3.17%，报每磅1.302美元，盘中触及2017年10月10日来最高1.3065美元。

交易商回补空头，美国政府在周五收市后公布的周度数据显示，投机者继续增加创纪录的阿拉比卡咖啡空头头寸。

阿拉比卡咖啡在2017年下跌8%，但连续五个交易日攀升后，技术前景改善。

3月罗布斯塔咖啡收高15美元，或0.87%，报每吨1,733美元。

3月纽约可可收涨44美元，或2.33%，报每吨1,936美元，此前触及2017年12月5日来最高1,947美元。

纽约可可2017年连续第二年下跌。

“有新资金流入商品市场，咖啡和可可看来相对便宜，”一美国交易商称。

3月伦敦可可收涨5英镑，或0.36%，报每吨1,383英镑，涨幅较温和，因英镑上涨抑制买家买入。

3月原糖期货收高0.17美分，或1.12%，报每磅15.33美分，盘中高见2017年11月底来最高15.34美分，因回补空头。

3月白糖期货收高3.90美元，或0.99%，报每吨398.60美元。 (完) (编译 利棣儿；审校 母红)