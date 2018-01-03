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纽约期市：ICE阿拉比卡咖啡涨势暂竭，期糖从五周高位回落
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January 3, 2018 / 8:08 PM / 更新于 19 hours ago

纽约期市：ICE阿拉比卡咖啡涨势暂竭，期糖从五周高位回落

1 分钟阅读

路透纽约/伦敦1月3日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡价格周三升至10月中来最高后逆转走势，因空头回补带动的涨势枯竭。

原糖和可可期货也回落。

3月阿拉比卡咖啡收跌1.6美分，或1.23%，报每磅1.286美元，结束五连涨走势。该合约升至1.3135美元后掉头下跌。

“市场升至1.30美元左右，从日线图来看，过去数个月市场都在这个水平遇到阻力，”Price Futures Group副总裁Jack Scoville称，他指的是近期触及的峰值对市场带来阻力。

3月罗布斯塔咖啡收涨2美元，或0.12%，报每吨1,735美元。

3月原糖期货收跌0.02美分，或0.13%，报每磅15.31美分，盘中高见15.37美分，为11月28日来最高。

预期指数基金将在未来数日买入约6万口合约，因重新平衡投资组合，这令期糖价格近日攀升。期糖在2017年表现不佳。

但投资者重新聚焦偏空的基本面，倍受关注的商品分析公司Green Pool周三表示，将2017/18年全球糖供应过剩规模预估上调至1,043万吨，之前预估为980万吨。

3月白糖期货收高0.7美元，或0.18%，报每吨399.30美元。

3月伦敦可可收跌9英镑，或0.65%，报每吨1,374英镑。3月纽约可可收跌29美元，或1.50%，报每吨1,907美元。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)

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