冰岛中间偏右政府出局 左倾执政联盟有戏

路透雷克雅未克10月29日 - 周日公布的冰岛大选最后投票统计显示，冰岛民众因为对一连串政治丑闻不满，已推翻了立场中间偏右的政府，这料为一位年轻又有魅力的反对派领袖组建左倾执政联盟铺平道路。

随着现任总理贝内迪克松(Bjarni Benediktsson)联合政府的失利，他的主要对手左绿党(Left-Green Movement)主席卡特琳·尤利于斯多蒂尔(Katrin Jakobsdottir)可能有机会在议会中赢得略微多数席位。

不过任何联合政府的组成仍不确定，因为冰岛总统尚未给任何一党派授权。

贝内迪克松就任不足一年，便在9月份要求提前选举，因涉及他父亲的一桩丑闻导致组建联合政府之一的光明未来党(Bright Future)退出执政联盟。

最终计票结果显示，现在41岁的左绿党主席尤利于斯多蒂尔(若与其他三个反对党联合将占据议会的微弱多数席位。

选举结果显示，左绿党若与社会民主联盟党、进步党和海盗党联合，则可能组建执政联盟。三党合起来将占有议会63个席位中的32席。

目前联合政府的主要合作伙伴独立党取得了25%的选票，较去年选举时下降4个百分点。独立党仍是冰岛最大的政党，但对于这个几十年来主导冰岛政坛的政党而言，这次的选举结果是2009年以来最差的，之前该党得到的支持率曾最高到过40%。

得票率排在第二位的左绿党赢得了17%的选票，较去年选举上升1个百分点，其潜在同盟社会民主联盟党获得12%的选票，排在第三位，且较去年上升近一倍。(完)