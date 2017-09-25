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投资者机构ICI促调查美国SEC黑客事件 呼吁推迟数据收集新规
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2017年9月25日 / 凌晨4点44分 / 23 天前

投资者机构ICI促调查美国SEC黑客事件 呼吁推迟数据收集新规

1 分钟阅读

路透华盛顿9月22日 - 一家全球投资者机构周五呼吁对美国证券交易委员会(SEC)所遭网络攻击进行独立调查，并敦促SEC推迟实施数据收集新规，直至让投资者认定其电脑系统是安全的。

作为华尔街最高监管机构，SEC周四遭到批评，因承认黑客曾在2016年攻入其公司公告数据库，并可能利用相关信息进行了内幕交易。

美国投资公司协会(ICI)执行长Paul Schott Stevens在接受路透电话采访时表示，ICI希望SEC先消除其网络防御隐患，再要求基金公司向其递交月度绩效数据。ICI代表逾9,500万美国股东的利益。

“SEC信息外泄如今显然也正是我们所担心的，即具有市场敏感性质的信息可能遭到利用，损及数以百万计投资者的利益，”Stevens表示。

ICI已对2015年以来SEC如何保护收集来的行业数据提出质疑。ICI成员的资产持有规模超过20万亿(兆)美元。

“我敢肯定美国政府责任署(GAO)将会进行全面调查，而且也应该如此，那样我们才能了解到底发生了什么，”Stevens称。

在7月份的报告中，美国国会监督机构GAO批评SEC未能保护好其电脑网络免遭网络攻击，建议进行一系列改进。并指出之前几次报告给出的一些建议仍未得到落实。

“GAO给出的一些建议尚未落实，这显然是一种失败。所以看到(SEC主席)克莱顿(Jay Clayton)已经着手处理这个问题，我们感到非常高兴，”Stevens表示。

SEC对此不予置评。

预计12月生效的新报告制度，将首次要求基金向SEC秘密递交完整的月度投资组合情况。ICI称，这些数据如果落到黑客手中，则很有可能会被用于内幕交易。(完)

编译 刘秀红；审校 陈宗琦

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