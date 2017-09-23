中国金融：上海ICO项目逾90%完成清退，虚拟货币交易平台月底停止--报载

路透上海9月23日 - 中国上海市官方报纸解放日报旗下的上观新闻周五报导称，目前上海相关代币融资（ICO）发行平台已发行项目90%以上已基本完成清退，相关比特币等虚拟货币交易平台也均提出了退出方案，并着手开展客户资金、资产清退工作。

报导引述上海市互联网金融风险专项整治工作领导小组办公室指出，根据国家统一部署，上海市、区两级政府部门会同央行上海总部等金融监管部门，要求相关ICO发行平台立即停止相关业务并尽快依法组织清退、合理保护投资者权益，要求相关虚拟货币交易场所尽快发布公告并于9月30日前停止交易业务。

据目前掌握情况，上海有17家平台涉及ICO发行、比特币等虚拟货币交易业务。截至目前，相关ICO发行平台均已对外公告停止ICO业务，各家虚拟货币交易平台也已对外发布公告将在规定时间内停止交易（其中四家平台已经停止交易）。

“比特币中国”作为国内成立最早、交易量最大的虚拟货币交易平台之一，已于9月14日晚间在国内大平台中率先公告停止新用户注册、并宣布于9月30日停止所有交易业务。

报导还指出，清退代币的价格也引发广泛关注，因为已经在二级市场交易的代币往往存在一定程度的升值，一些投资人并不愿意以ICO发行时的价格清退。对此，上海互金整治办相关负责人表示，投资人如果认为不参与清退符合自身利益，不做强制要求。

目前已发行ICO项目的清退，以及投资人在虚拟货币交易场所客户资金、虚拟货币的提取，主要由相关发行、交易平台、项目发行主体与投资人自行协商解决，各级政府部门将继续督促相关平台、发行主体依法承担责任、合理保护投资人权益。投资人如认为相关主体侵害了自身合法权益，应当通过有关司法途径依法寻求解决。

报导并称，在9月30日停止交易业务后，上海将重点督促各交易平台保障投资人顺利提币提现。与北京一样，上海互金整治办相关负责人透露，原则上要求相关平台高管等人员留在上海，协助配合清退工作。

中国互联网金融协会9月14日称，各类所谓“币”的交易平台在中国并无合法设立的依据，不法分子也往往利用交易平台获取所谓“虚拟货币”以从事相关非法活动，存在较大的法律风险，近期大量交易平台因支持代币发行融资活动(ICO)已被监管部门叫停。

比特币中国随后公告称，将于9月30日停止所有交易业务，并停止新用户注册。比特币中国数字资产交易平台今日起停止新用户注册；9月30日数字资产交易平台将停止所有交易业务；比特币中国的矿池（国池）等业务将不受此影响，继续正常运营。(完) (发稿 边竞; 审校 张喜良)