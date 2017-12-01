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CORRECTED-BRIEF-American Woodmark To Buy Cabinet Manufacturer RSI Home Products
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#公司新闻(英文)
2017年12月1日 / 上午11点15分 / 2 天前

CORRECTED-BRIEF-American Woodmark To Buy Cabinet Manufacturer RSI Home Products

2 分钟阅读

(Corrects to “American Woodmark Corp” from “Oration” in bullet 1)

Dec 1 (Reuters) - American Woodmark Corp:

* AMERICAN WOODMARK CORP TO ACQUIRE CABINET MANUFACTURER RSI HOME PRODUCTS

* ‍UNDER TERMS OF AGREEMENT, IMPLIED ENTERPRISE VALUE FOR RSI IS APPROXIMATELY $1.075 BILLION IN DEAL​

* CASH PORTION OF CONSIDERATION IS SUBJECT TO CUSTOMARY WORKING CAPITAL ADJUSTMENTS

* DEAL ‍INCLUDING $140 MILLION IN AMERICAN WOODMARK COMMON STOCK TO BE ISSUED TO RSI SHAREHOLDERS​

* ‍ACQUISITION EXPECTED TO BE IMMEDIATELY ACCRETIVE TO CO‘S PROFIT MARGINS & EPS EXCLUDING TRANSACTION COSTS

* TRANSACTION DOES NOT REQUIRE APPROVAL OF CO‘S SHAREHOLDERS AND HAS ALREADY RECEIVED APPROVAL FROM RSI SHAREHOLDERS

* IMMEDIATELY FOLLOWING CLOSING OF DEAL, RSI SHAREHOLDERS WILL OWN APPROXIMATELY 8% OF AMERICAN WOODMARK SHARES OUTSTANDING

* AMERICAN WOODMARK IS SUSPENDING ITS SHARE REPURCHASE PROGRAM IN CONJUNCTION WITH TRANSACTION

* ‍COMBINED COMPANY WILL BE MANAGED BY AMERICAN WOODMARK‘S MANAGEMENT TEAM (LED BY CHAIRMAN AND CEO CARY DUNSTON)​

* ‍AMERICAN WOODMARK EXPECTS TO EXPLORE OPTIONS TO REFINANCE RSI NOTES EITHER IN CONNECTION WITH OR AFTER CLOSING OF TRANSACTION​

* EXPECTS TO ENTER NEW $100 MILLION REVOLVING CREDIT FACILITY WITH WELLS FARGO BANK, NATIONAL ASSOCIATION TO REPLACE EXISTING REVOLVER​

* ‍ANNUAL RUN-RATE SYNERGIES ARE ANTICIPATED TO BE $30-40 MILLION, PHASED IN OVER 3 YEARS FROM DEAL​

* ‍EXPECTS TO FUND $346 MILLION NET CASH PAYMENT, TRANSACTION FEES, EXPENSES WITH CASH, COMMITTED FINANCING Source text for Eikon: Further company coverage:

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