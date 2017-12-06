CORRECTED-BRIEF-Francesca's reports Q3 earnings per share $0.01 (Dec. 5)

(Corrects 7th and 8th bullet to say outlook is for 2017, not 2018)
Dec 6 (Reuters) - Francesca’s Holdings Corp:
* FRANCESCA‘S REPORTS THIRD QUARTER FISCAL YEAR 2017 FINANCIAL RESULTS
* Q3 SALES $105.8 MILLION VERSUS I/B/E/S VIEW $106.8 MILLION
* Q3 EARNINGS PER SHARE VIEW $0.04 -- THOMSON REUTERS I/B/E/S
* CAPITAL EXPENDITURES FOR FISCAL YEAR 2017 ARE EXPECTED TO BE IN RANGE OF $30 MILLION TO $33 MILLION
* FOR FISCAL YEAR ENDING FEBRUARY 3, 2018, NET SALES GUIDANCE ASSUMES A DECREASE OF 9% TO 10% IN COMPARABLE SALES
* ENDED QUARTER WITH $38.8 MILLION OF INVENTORY ON HAND COMPARED TO $42.8 MILLION AT END OF COMPARABLE PRIOR YEAR PERIOD
* HURRICANES HARVEY AND IRMA NEGATIVELY IMPACTED COMPARABLE SALES FOR QUARTER BY ABOUT 425 BASIS POINTS
* EXPECTS TO OPEN 60 BOUTIQUES AND CLOSE EIGHT BOUTIQUES IN FISCAL YEAR 2017
* Q4 EARNINGS PER SHARE VIEW $0.40, REVENUE VIEW $149.8 MILLION -- THOMSON REUTERS I/B/E/S
* FY2018 REVENUE VIEW $483.9 MILLION -- THOMSON REUTERS I/B/E/S Source text for Eikon: Further company coverage: